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Коронавирус в Беларуси: 27 зараженных, у пяти студентов БГУ положительный тест
14.03.2020 14:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На сегодняшний день в Беларуси COVID-19 выявлен у 27 граждан. Из них первые три пациента уже выписаны из больницы. Пяти студентам БГУ, у которых предварительный тест дал положительный результат на COVID-19, проводится уточняющая диагностика. Об этом сообщили в пресс-служба Минздрава.
— Состояние всех остальных пациентов, у которых был диагностирован COVID 19, удовлетворительное. Температура нормальная, проводится лабораторный контроль и мероприятия медицинского наблюдения. Один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести, — сообщили в ведомстве.
В Минздраве также рассказали о ситуации в БГУ. После проведения первичного тестирования у пяти студентов предварительный тест дал положительный результат на COVID-19.
Студентов БГУ
— Эпидемиологическое расследование каждого случая показало полное отсутствие настороженности у граждан, возвращающихся из командировок и турпоездок. Напомним, что госпитализация студентов и преподавателей, а также санитарная обработка помещений университета связана с тем, что в семье одного из студентов выявлен COVID-19. К сожалению, человек отказался от тестирования на въезде в Беларусь и, в результате, стал источником последующего распространения коронавируса среди студентов. Ситуация осложнилась тем, что часть «контактов первого уровня» проживают в общежитиях, — пояснили в Минздраве.
В больницы направлены 240 студентов и преподавателей, которые могли бы иметь контакт с «положительным» студентом. Если тесты покажут отрицательный результат на коронавирус и будет возможность проживать изолировано, то большую часть студентов отпустят домой.
Минздрав еще раз просит граждан спокойно и, главное, с пониманием отнестись к ситуации. Попытки самовольно покинуть учреждения здравоохранения, сокрытие информации о поездках в эпидемически неблагоприятные регионы приведут к нежелательным последствиям. В ведомстве призывают четко выполнять рекомендации, а не сеять слухи и домыслы.
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В больницы для медицинского наблюдения и для прохождения санитарно-противоэпидемических мероприятий направлены 240 студентов и преподавателей БГУ.
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