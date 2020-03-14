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БелЖД отменяет поезда в Польшу

14.03.2020 14:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, Польша приняла решение о прекращении международного железнодорожного сообщения.На основании этого факта железнодорожная администрация Польши уведомила о временной приостановке курсирования поездов белорусского формирования, сообщает пресс-служба БелЖД.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Отменяются и временно курсировать не будут:

  • поезда № 126/125 и 128/127 Брест-Варшава-Брест отправлением из Варшавы и Бреста с 15.03.2020;
  • поезд № 304/303 Краков-Гродно отправлением из Кракова и Гродно с 15.03.2020;
  • поезда №119/120, 121/122 и 123/124 Брест-Тересполь-Брест отправлением из Бреста и Тересполя с 15.03.2020.

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денежных средств будет производиться на основании билетов. Возврат провозных платежей по электронным проездным документам осуществляется через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ. Сроки возврата проездных документов не ограничены.

В БелЖД просят пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и внимательно следить за изменениями в графике движения поездов.

О возобновлении движения поездов и беспересадочных вагонов будет объявлено дополнительно.

Напомним, 13 марта Польша ввела запрет на въезд для иностранцев. Граница закрыта на 10 дней, но меру могут продлить в зависимости от развития ситуации. Граждане Польши, которые возвращаются в страну, будут отправлены на двухнедельный карантин.Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о приостановке авиа- и железнодорожного сообщения с 15 марта.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов.
 
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