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БелЖД отменяет поезда в Польшу
14.03.2020 14:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, Польша приняла решение о прекращении международного железнодорожного сообщения.На основании этого факта железнодорожная администрация Польши уведомила о временной приостановке курсирования поездов белорусского формирования,
Отменяются и временно курсировать не будут:
Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денежных средств будет производиться на основании билетов. Возврат провозных платежей по электронным проездным документам осуществляется через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ. Сроки возврата проездных документов не ограничены.
В БелЖД просят пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и внимательно следить за изменениями в графике движения поездов.
О возобновлении движения поездов и беспересадочных вагонов будет объявлено дополнительно.
Напомним, 13 марта Польша
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Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов.
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