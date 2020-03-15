В Пинском лесхозе напугали животных. Кто и зачем?

Источник материала: Полесская правда

В охотугодьях Пинского лесхоза Пинской РОС Белорусского общества охотников

и рыболовов провели подсчет охотничьих видов животных методом шумового прогона.

Для того, чтобы грамотно и правильно управлять охотничьим хозяйством, надо знать, сколько и какие виды охотничьих животных водятся в лесах. Особенно это касается нормируемых видов, которые предполагают серьезный и строгий учет. Самый распространенный способ – это метод зимнего маршрутного учета. Он проводится, когда есть снежный покров. Но в последнее время в связи с погодными условиями проводить такой учет становится все сложнее. Поэтому применяются другие способы. Например, анкетный, когда егеря знают, как говорится, чуть ли не в лицо основные виды животных, поэтому с большой долей вероятности могут сказать, сколько их на данной территории.

– Для учета нормируемых видов животных должны применяться как минимум два способа для большей точности, – отмечает главный охотовед Брестского ГПЛХО Игорь Александрович Артющик. – Одним из них является шумовой прогон. Он считается более точным по сравнению с некоторыми другими видами учета. Суть его заключается в том, что мы выбираем определенную территорию охотугодий – как минимум 5% территории должно быть охвачено учетными площадками согласно Техническому кодексу установленной практики, затем прогоняем по ней находящихся там животных, выгоняем всего зверя, что там есть. Потом экстраполируем данные на всю территорию охотхозяйства и таким образом определяем численность охотничьих видов животных.

Корреспондент pinsknews.by имел возможность понаблюдать, как проводился шумовой прогон на территории Кончицкого лесничества. К слову, здесь водятся лось, косуля, кабан, заяц, лиса, нет медведя, глухаря, тетерева, оленя, к сожалению, тоже нет.





Участвовало в прогоне около 50 человек, предварительно прошедших инструктаж. На линии загона были расставлены загонщики на расстоянии максимум 50 метров друг от друга, чтобы они могли видеть один одного и ту дичь, которая может просочиться между ними. Затем расставили учетчиков, или наблюдателей, которые полностью охватывали и фланги, и линию, где обычно становятся во время охоты стрелки. По сигналу старшего учетчика загонщики одновременно начали движение, стараясь создавать как можно больше шума (отсюда и название «шумовой прогон»). Ориентируясь на крайних, цепь загонщиков не спеша проходила площадку до противоположной стороны. Во время загона учетчики должны были по возможности «держать линию» загона, постоянно перекликаясь с соседними номерами. Если учетчик видел, что зверь прорвался через линию загона, он криком оповещал об этом других и делал запись в блокноте, указывая время встречи, вид, число зверей.

– Необходимо иметь в виду, что в местах, где регулярно проводятся загонные охоты, копытные животные могут затаиваться в складках местности, в густых зарослях. Такие участки необходимо «прогонять» особенно тщательно. Как правило, олень, косуля не очень охотно идут туда, куда их гонят, они ищут места, чтобы затаиться. Лось, кабан более прямолинейные, возможность выгнать их более вероятна, – рассказал Игорь Артющик.



Учет охотничьих видов животных методом шумового прогона проводился в течение трех дней в охотугодьях Кончицкого, Житновичского, Молотковичского, Сошненского лесничеств Пинского лесхоза, Ласицкого лесничества Столинского и Доброславского лесничества Телеханского лесхозов. В этом масштабном мероприятии принимали участие представители Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, специалисты из Бреста и Минска.

Инна УРБАНОВИЧ