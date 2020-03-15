Минздрав объяснил, почему Беларусь не закрывает границы и школы

Источник материала: Tut.by

Министерство здравоохранения обратилось к тем, кто критикует действия белорусских госорганов по борьбе с распространением коронавируса. Сообщение опубликовано в Telegram-канале «Официальный Минздрав».



Фото: Reuters

Сейчас въезд иностранцам запретили все страны-соседки Беларуси, кроме России. В Беларуси нет ограничений на въезд, однако часть международных рейсов отменяется из-за запретов других стран. Представитель Минздрава считает, что закрытие границы страны не способно гарантировано предотвратить завоз вируса.

«Ни одно государство мира, которое применило данную меру, не запретило въезд своим гражданам — потому что это невозможно технически и неправильно морально-этически. Все, наверное, забыли, что в настоящий момент из восьми завозных случаев коронавирусной инфекции в нашей стране, семь было выявлено именно у белорусских граждан, возвратившихся на Родину из-за границы. Или мы готовы отказаться от нашей молодежи, которая учится за границей и других соотечественников и не впустить их домой?»

Еще один обсуждаемый вопрос — закрытие детских садов и школ. Карантин в Беларуси не объявлен — Минздрав считает это нецелесообразным. В Сети распространяется несколько петиций с призывом его объявить.

«Уже хорошо известно, что дети болеют гораздо реже. А летальных исходов не было выявлено вообще ни одного, — пишет представитель Минздрава. — Но дети часто болеют другими вирусными инфекциями, подъем заболеваемости которыми, мы наблюдаем в данное время. Также известно, что после закрытия дошкольных и школьных учреждений малолетние дети, родители которых, как правило работают, вряд ли будут одни дома. Скорее всего, они будут находиться под присмотром бабушек и дедушек, с которыми щедро поделятся своими вирусами и микробами. А ведь пожилые люди, как раз-таки и являются самой уязвимой группой, имеющей самый высокий риск развития тяжелых осложнений вирусных инфекций (грипп, парагрипп, аденовирус, корь, пневмонии) вплоть до летальных исходов.

Создается впечатление, что сторонники данных мер хотят увеличить смертность в старшей возрастной группе и увеличить нагрузку на систему здравоохранения».

Также в сообщении говорится, что при дистанционном обучении нет гарантии, что студенты будут именно учиться.

«Если кто-то в это верит — изучите опыт двух недель дистанционного обучения студентов БНТУ. И, как показывает этот опыт, часть из них разъедется по стране, а основная масса будет активно посещать места общего пользования, устраивать тусовки, „тематические вечера“ в общежитиях и тесно общаться между собой».

В сообщении ведомства есть статистика: сейчас в Беларуси проходит лечение несколько сотен пациентов с воспалением легких, у 64 заболевание протекает в тяжелой форме, 34 из них проводится искусственная вентиляция легких.

Напомним, сейчас коронавирус подтвержден у 27 человек в Беларуси, предварительные анализы еще пятерых дали положительный результат и проводится уточняющая диагностика.

Все пациенты с COVID-19 находятся в удовлетворительном состоянии. Некоторые из них уже выписаны, часть — готовится к выписке, за остальными продолжается наблюдение и состояние их здоровья опасений не вызывает. Исключение — один пациент, который обратился за помощью позже, чем было необходимо. Его состояние оценивается как средней степени тяжести с положительной динамикой.

Спикер министерства напоминает о необходимости соблюдать личную гигиену и респираторный этикет. Также крайне важно, чтобы люди, которые возвращаются из-за границы, честно сообщали, где именно они были.