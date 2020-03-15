«Закрытая» Польша. Что сейчас происходит на белорусско-польской границе

Источник материала: Tut.by

В ночь с субботу на воскресенье Польша закрыла границу — прекращено международное авиа- и железнодорожное сообщение. Приостановлено и пограничное движение на белорусско-польском участке границы. TUT.BY побывал около пункта пропуска «Брузги» и посмотрел, что сейчас происходит на границе с Польшей, «закрытой» на десять дней (а может быть, и больше).





С утра в воскресенье, 15 марта, в сторону КПП не едет ни одна легковая машина. Нет ни одного буса или автобуса. Впрочем, на выезде из Польши практически такая же ситуация. Легковых машин с той стороны не видно. Только выезжающие фуры.

Пусто на приграничных заправках, пусто на «колейке» для легковушек, пусто около кафе и административного здания, где располагаются страховые компании. Мартовский снег блестит на солнце, один из дорожных знаков почему-то завешен серой тряпкой. Тишина.

Движение есть только в очереди из фур, которая растянулась на несколько десятков километров. Дальнобойщики молча стоят около своих машин, курят, изредка переговариваются по телефонам друг с другом. Ограничения в передвижении их не коснулись. Согласно разъяснению к постановлению о закрытии границ на официальном сайте Республики Польши, дальнобойщики, как поляки, так и иностранные граждане, после пересечения границы отправлять на 14-дневный карантин не будут.





— Мы работаем, как и работали. Сокращений никаких нет. Товары же надо кому-то возить.

— А почему такая большая очередь из фур?

— Для воскресенья не большая. Такая же, как всегда.

— Не боитесь заразиться коронавирусом?

— Нет. Кто же будет все доставлять? Если все станет, то экономика всех стран ляжет. Некоторые фирмы разослали своим сотрудникам памятку с правилами поведения. Там написано, что надо избегать толп, мыть руки чаще, пользоваться бортовым компьютером и телефоном для общения, не здороваться за руку и все такое. А так — все как обычно, — говорит один из водителей.





Тем временем на полосе для легковушек останавливается машина. Трое мужиков стоят около автомобиля и разговаривают. Оказывается, тоже дальнобои — их фуры стоят на польской стороне в отстойнике, а водители решили сгонять домой в Гродно. Друг подвез их до КПП. А вот как гродненцам сейчас вернуться к фурам — пока непонятно.

— Может быть, вы нас подкинете? Нет? Жаль. Были бы у вас польские паспорта, то могли бы спокойно ехать, а так — завернут. Но мы вам подержим «колейку», — смеется один из водителей.

— Вообще, вы первые сегодня такие с утра на легковушке, — говорит еще один дальнобой, выглядывая из кабины фуры. Мужики топчутся на месте и кумекают, как добраться до своих машин — пешком границу не перейти, легковых не видно.

Белорусские пограничники работают в штатном режиме. Мы проезжаем первый пограничный контроль и въезжаем на территорию КПП. Сотрудники погранслужбы проверяют машину и документы, просят показать страховку на автомобиль. Ее нет. Предлагают купить, но сразу предупреждают — на польской стороне нас, с нашими белорусскими паспортами и шенгенскими визами вернут назад. Купленная страховка на машину будет действительна три недели, но 10 дней мы все равно не сможем попасть в соседнюю страну без веской на то причины. Решаем ехать обратно. Оформляем отказ от поездки за границу и «з повротэм».





Возвращающихся к машинам белорусских дальнобойщиков уже не видно, как и легковой машины их друга. Видимо, как-то решили свой вопрос.

В здании, где располагаются страховые компании, тоже пусто. Сотрудницы стоят около окна. Говорят, что такой пустой границы не видели очень давно. А так, как большая часть их работы связана с физическими лицами, то работы, конечно, нет и в течение ближайших 10 дней и не будет. Но, кажется, сотрудницы страховых фирм не осознали новую реальность и все еще на что-то надеются.





— Дальнобойщики редко у нас страхуются. Им фирмы оформляют страховку не у нас. Что будем делать? Видимо, уходить в отпуска, — говорит одна из женщин.

«Блокада» польской границы продлится 10 дней. По решению правительства соседней страны, решение о закрытии границы могут продлить.





Сейчас въехать в Польшу, по официальной информации , могут граждане Польши, иностранцы, которые являются супругами или детьми польских граждан или остаются под постоянной опекой польских граждан, те, к кого есть карта поляка, дипломаты, люди, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Польше или разрешение на работу. Также, в исключительных случаях, люди, разрешение которым выдает глава того воеводства, куда едет гражданин. Еще пересекать границу могут иностранцы, которые управляют транспортными средствами для перевозки грузов.





Поляки, которые возвращаются в Польшу, должны будут пройти 14-дневный карантин. После пересечения границы каждый из них будет зарегистрирован, также у всех будут брать анализы. На карантин не попадают граждане из приграничных районов, которые живут в Польше, но каждый день работают в соседней стране, а также водители автотранспорта: фур и автобусов.





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