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Почему Беларусь не закрывает границы. Отвечает Минздрав

15.03.2020 14:27 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Ответственность и внимание граждан к своему здоровью и окружающих людей важнее закрытия границ, детских садов и школ.

Об этом сообщил Минздрав в своем Telegram-канале, обосновывая меры против коронавируса, принятые в целях безопасности в стране.

О закрытии границ. В ведомстве сомневаются, что закрытие границ гарантирует предотвращение ввоза коронавируса в Беларусь. Ни одно государство, предпринявшее подобные ограничения, не запретило своим гражданам въезжать в свою страну, хотя через границы и проникает инфекция.

«Из 8 завозных случаев коронавирусной инфекции в нашей стране 7 было выявлено именно у белорусских граждан, возвратившихся на родину из-за границы», - напомнили в министерстве.

О карантине в детсадах и школах. Закрытие детских учреждений разумно при распространении других инфекций. Известно, что дети, оставшись дома, будут под присмотром бабушек и дедушек, которые являются самой уязвимой группой населения. Пожилые люди находятся под высоким риском развития вирусных инфекций.

О закрытии вузов и ссузов. Нет гарантии, что дистанционное обучение не ограничит общение студентов.

По мнению представителей Минздрава, нормы личной безопасности и гигиены важнее ограничительных мер. Люди, которые возвращаются из-за границы, должны проявлять гражданскую сознательность, сообщать о фактах посещения эпиднеблагополучных стран, проходить мимо организованных пунктов санэпидконтроля.

Об инфицированных пациентах. Все, кто находится под наблюдением медиков из-за положительных тестов, чувствуют себя хорошо. Некоторых уже выписали, за остальными наблюдают. Исключение – мужчина, который поздно обратился к врачам. Его состояние – средней степени тяжести с положительной динамикой.

О ситуации в стране. В Минздраве подчеркнули, что сегодня в белорусских больницах находится несколько сотен пациентов с воспалением легких, но только у одного из них причиной стал коронавирус и позднее обращение.

«У 64 человек заболевание протекает в тяжелой форме, но ни у одного из этих пациентов нет COVID19. Из-за пневмонии 34 пациентам проводится искусственная вентиляция легких - и у всех них отсутствует коронавирусная инфекция. Как, кстати, и у того пациента, о смерти которого вчера поспешили сообщить СМИ. Пациент не только жив, но и имеет положительную динамику от лечения и не заражен коронавирусом», - заключили в министерстве.

В то же время, четыре страны-соседки Беларуси – Польша, Украина, Литва и Латвия – закрыли границы в связи с распространением коронавируса. Многие белорусы считают, что такие же меры должны быть приняты и у нас.

Напомним, 13 марта Александр Лукашенко, выслушивая доклад главы МИД Беларуси Юрия Караева, сказал, что в Беларуси проверяют даже тех, у кого нет подозрения на коронавирус – только потому, что они были за границей.

На встрече с министром здравоохранения страны 12 марта Лукашенко отметил, что Беларуси удалось спокойно пройти опасный период, и паниковать из-за коронавируса не нужно. Но успокаиваться тоже нельзя.

28 февраля президент заявил, что не считает нужным закрывать границы Беларуси, а все принимаемые в стране меры назвал правильными.

Во Всемирной организации здравоохранения ситуацию с коронавирусом назвали пандемией. Угроза глобального заболевания коронавирусом COVID-19 увеличивается с каждым днем.

 
 
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Ответственность и внимание граждан к своему здоровью и окружающих людей важнее закрытия границ, детских садов и школ.
 
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