Карантин вокруг. Куда сейчас нельзя уехать из Беларуси

Источник материала: Tut.by

Из-за пандемии коронавируса некоторые страны запретили въезд для иностранцев. Что нужно сейчас учитывать белорусам при планировании поездок? TUT.BY собрал всю актуальную информацию.

Наземные границы



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Выехать из Беларуси по земле сейчас можно только через Россию. Все остальные страны-соседки Беларуси запретили въезд для иностранцев. С белорусским паспортом не получится попасть в Литву, Латвию, Польшу и Украину. Важно, что эти меры не ограничивают выезд из стран для граждан Беларуси — вернуться на родину можно.

Под ограничение на въезд не подпадают «иностранные граждане, управляющие транспортом для перевозки товаров». Также вы можете ехать, если у вас есть вид на жительство той страны, куда вы направляетесь.

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Самолеты «Белавиа»



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Авиакомпания «Белавиа» отменила часть рейсов. Актуальную информацию про отмененные рейсы публикуют в специальном разделе сайта . На момент написания заметки отменены рейсы в 25 стран. Среди них — отдельные города России (Сочи, Нижний Новгород и Калининград). Не получится улететь в Украину, Польшу, Литву и Латвию. Отменена часть рейсов в Израиль, Грузию, Великобританию и другие страны.

Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года. Обратиться в кассы и представительства авиакомпании, а также службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до конца 2020 года.

«Не нужно делать это прямо сейчас, — пишет авиакомпания. — Все данные вашего билета сохранены у нас в системе, поэтому к нам можно обратиться и после предполагаемой даты полета, назвав номер вашего билета. Изменение даты вылета возможно только один раз. У вас есть несколько месяцев обдумать, когда вы хотите лететь по данному билету в следующий раз».

Если пассажир решит вернуть или обменять билет на рейс, который не отменен — это получится сделать в соответствии с правилами тарифа.

Поезда БЖД



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ниже — список направлений, которые затронут изменения. Вы можете кликнуть на название страны, чтобы увидеть более подробную информацию о ней.

Украина Приостанавливается курсирование поездов, беспересадочных и прицепных вагонов: № 32/31 Киев-Рига, а также прицепного вагона Минск-Рига;

№ 53/54 Киев/Харьков-Санкт-Петербург;

№ 86/85 Минск-Киев;

№ 94/93 Минск-Одесса;

№ 100/99 Минск-Запорожье, а также беспересадочных вагонов Минск-Кишинэу;

№ 361/362 Кишинэу-Санкт-Петербург, а также беспересадочных вагонов Гродно-Санкт-Петербург;

№ 371/372 Могилев-Львов, а также прицепных вагонов Барановичи-Львов и Минск-Могилев;

№ 856/855 Гомель-Сновск;

№ 6390/6389 Сарны-Горынь-Здолбунов;

№ 6309/6310 и № 6315/6316 Ковель-Хотислав. Кроме того изменяется маршрут движения приграничных поездов № 6217/6218 Барановичи-Удрицк-Барановичи и № 6342/6341, 6344/6343 Брест-Заболотье-Брест. Отменяются и временно курсировать не будут: поезд № 31/32 Киев-Рига отправлением из Киева с 16.03.2020, отправлением из Риги с 17.03.2020, а также прицепной вагон Минск-Рига, отправлением из Минска и Риги 17.03.2020;

поезд № 54/53 Киев/Харьков-Санкт‑Петербург отправлением из Киева и Харькова с 15.03.2020, отправлением из Санкт-Петербурга с 16.03.2020;

поезд № 86/85 Минск-Киев отправлением из Минска с 15.03.2020, отправлением из Киева с 16.03.2020;

поезд № 94/93 Минск-Одесса отправлением из Минска с 17.03.2020, отправлением из Одессы с 18.03.2020;

поезд № 100/99 Минск-Запорожье отправлением из Минска с 16.03.2020, отправлением из Запорожья с 18.03.2020;

поезда № 856/855 Гомель-Сновск-Гомель отправлением из Гомеля и Сновска с 21.03.2020;

поезд № 361/362 Кишинэу-Санкт-Петербург, отправлением из Кишинева с 15.03.2020, отправлением из Санкт-Петербурга с 17.03.2020;

беспересадочные вагоны в сообщении Гродно-Санкт-Петербург курсирующие в составах поездов № 26/362 отправлением из Гродно с 16.03.2020;

беспересадочные вагоны в сообщении Гродно-Санкт-Петербург, курсирующие в составах поездов № 83/7/25 отправлением из Санкт-Петербурга с 17.03.2020;

беспересадочные вагоны в сообщении Минск-Кишинэу курсирующие в составах поездов № 100/362 отправлением из Минска с 16.03.2020;

беспересадочные вагоны в сообщении Кишинэу-Минск, курсирующие в составах поездов № 361/99 отправлением из Кишинева с 15.03.2020;

приграничный поезд № 6390/6389 Сарны-Горынь-Здолбунов отправлением от станций Сарны и Горынь с 16.03.2020;

приграничный поезд № 6309/6310 Ковель-Хотислав отправлением от станций Ковель и Хотислав с 16.03.2020;

приграничный поезд № 6315/6316 Ковель-Хотислав отправлением от станций Ковель с 16.03.2020 и Хотислав с 17.03.2020. Поезд международных линий № 371 Могилев-Львов отправлением из Могилева 15.03.2020 проследует до станции Горынь и 16.03.2020 отправится обратно по маршруту Горынь-Могилев. В дальнейшем поезд № 371/372 Могилев-Львов-Могилев отменяется и временно курсировать не будет. В свою очередь прицепной вагон Барановичи-Львов отправлением из Барановичей с 15.03.2020 и отправлением из Львова с 16.03.2020 отменяется. До последней приграничной станции сокращается маршрут следования приграничных поездов Брест-Заболотье и Барановичи-Удрицк: поезда № 6342/6341 и № 6344/6343 Брест-Заболотье с 16.03.2020 будут курсировать в сообщении Брест-Хотислав;

поезд № 6217/6218 Барановичи-Удрицк с 16.03.2020 будет курсировать в сообщении Барановичи-Горынь.

Латвия Отменяются и временно курсировать не будут: поезд № 31/32 Киев-Рига отправлением из Киева с 16/03−2020, из Риги с 17.03.2020, а также прицепные вагоны Минск-Рига, курсирующие в составах поездов № 31/32 отправлением из Минска и Риги с 17.03.2020;

поезд № 87/88 Минск-Рига отправлением из Минска с 18.03.2020, из Риги с 19.03.2020.

Польша Отменяются и временно курсировать не будут: поезда № 126/125 и 128/127 Брест-Варшава-Брест отправлением из Варшавы и Бреста с 15.03.2020;

поезд № 304/303 Краков-Гродно отправлением из Кракова и Гродно с 15.03.2020;

поезда № 119/120, 121/122 и 123/124 Брест-Тересполь-Брест отправлением из Бреста и Тересполя с 15.03.2020.

Чехия Поезд № 136 в сообщении Прага-Брест отправлением из Праги с 14.03.2020 отменяется и временно курсировать не будет.

Поезд № 137 в сообщении Брест-Прага отправлением из Бреста с 14.03.2020 отменяется и временно курсировать не будет.

Беспересадочные вагоны в сообщении Москва-Прага, курсирующие в составах поездов № 27/655/137 отправлением из Москвы, с 13.03.2020 отменяются.

Беспересадочные вагоны в сообщении Прага-Москва курсирующие в составах поездов № 136/656/96 отправлением из Праги с 14.03.2020 отменяются.

Также отменяется курсирование поезда № 655/656 Минск-Брест-Минск отправлением из Минска с 14.03.2020, из Бреста с 15.03.2020.

Германия и Франция Отменяются и временно курсировать не будут: поезд № 23 Москва — Париж, отправлением из Москвы с 17.03.2020;

поезд № 24 Париж — Москва, отправлением из Парижа с 19.03.2020;

поезд № 13 Москва — Берлин, отправлением из Москвы с 15.03.2020;

поезд № 14 Берлин — Москва, отправлением из Берлина с 16.03.2020.

Неиспользованные билеты на отмененные поезда и прицепные вагоны можно вернуть в билетных кассах без дополнительных плат и сборов. Если билеты купили через интернет, их можно вернуть через тот сайт, где покупали. Сроки возврата не ограничены.

Если вы за границей

Если у вас возникли проблемы с возвращением из-за границы, Министерство иностранных дел Республики Беларусь советует обратиться в загранучреждения нашей страны за рубежом:

Польша +48 694 459 554

Литва +370 699 59 434

Латвия +371 6732 53 21

Украина +38 050 406 23 30

Эстония +372 580 14 707

Россия + 7 495 777 66 44.