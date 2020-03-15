Карантин вокруг. Куда сейчас нельзя уехать из Беларуси

Из-за пандемии коронавируса некоторые страны запретили въезд для иностранцев. Что нужно сейчас учитывать белорусам при планировании поездок? TUT.BY собрал всю актуальную информацию.
Наземные границы
Выехать из Беларуси по земле сейчас можно только через Россию. Все остальные страны-соседки Беларуси запретили въезд для иностранцев. С белорусским паспортом не получится попасть в Литву, Латвию, Польшу и Украину. Важно, что эти меры не ограничивают выезд из стран для граждан Беларуси — вернуться на родину можно.
Под ограничение на въезд не подпадают «иностранные граждане, управляющие транспортом для перевозки товаров». Также вы можете ехать, если у вас есть вид на жительство той страны, куда вы направляетесь.
Авиакомпания «Белавиа» отменила часть рейсов. Актуальную информацию про отмененные рейсы публикуют в специальном разделе сайта. На момент написания заметки отменены рейсы в 25 стран. Среди них — отдельные города России (Сочи, Нижний Новгород и Калининград). Не получится улететь в Украину, Польшу, Литву и Латвию. Отменена часть рейсов в Израиль, Грузию, Великобританию и другие страны.
Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года. Обратиться в кассы и представительства авиакомпании, а также службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до конца 2020 года.
«Не нужно делать это прямо сейчас, — пишет авиакомпания. — Все данные вашего билета сохранены у нас в системе, поэтому к нам можно обратиться и после предполагаемой даты полета, назвав номер вашего билета. Изменение даты вылета возможно только один раз. У вас есть несколько месяцев обдумать, когда вы хотите лететь по данному билету в следующий раз».
Если пассажир решит вернуть или обменять билет на рейс, который не отменен — это получится сделать в соответствии с правилами тарифа.
Поезда БЖД
Ниже — список направлений, которые затронут изменения. Вы можете кликнуть на название страны, чтобы увидеть более подробную информацию о ней.
Украина
Приостанавливается курсирование поездов, беспересадочных и прицепных вагонов:
№ 32/31 Киев-Рига, а также прицепного вагона Минск-Рига;
№ 53/54 Киев/Харьков-Санкт-Петербург;
№ 86/85 Минск-Киев;
№ 94/93 Минск-Одесса;
№ 100/99 Минск-Запорожье, а также беспересадочных вагонов Минск-Кишинэу;
№ 361/362 Кишинэу-Санкт-Петербург, а также беспересадочных вагонов Гродно-Санкт-Петербург;
№ 371/372 Могилев-Львов, а также прицепных вагонов Барановичи-Львов и Минск-Могилев;
№ 856/855 Гомель-Сновск;
№ 6390/6389 Сарны-Горынь-Здолбунов;
№ 6309/6310 и № 6315/6316 Ковель-Хотислав.
Кроме того изменяется маршрут движения приграничных поездов № 6217/6218 Барановичи-Удрицк-Барановичи и № 6342/6341, 6344/6343 Брест-Заболотье-Брест.
Отменяются и временно курсировать не будут:
поезд № 31/32 Киев-Рига отправлением из Киева с 16.03.2020, отправлением из Риги с 17.03.2020, а также прицепной вагон Минск-Рига, отправлением из Минска и Риги 17.03.2020;
поезд № 54/53 Киев/Харьков-Санкт‑Петербург отправлением из Киева и Харькова с 15.03.2020, отправлением из Санкт-Петербурга с 16.03.2020;
поезд № 86/85 Минск-Киев отправлением из Минска с 15.03.2020, отправлением из Киева с 16.03.2020;
поезд № 94/93 Минск-Одесса отправлением из Минска с 17.03.2020, отправлением из Одессы с 18.03.2020;
поезд № 100/99 Минск-Запорожье отправлением из Минска с 16.03.2020, отправлением из Запорожья с 18.03.2020;
поезда № 856/855 Гомель-Сновск-Гомель отправлением из Гомеля и Сновска с 21.03.2020;
поезд № 361/362 Кишинэу-Санкт-Петербург, отправлением из Кишинева с 15.03.2020, отправлением из Санкт-Петербурга с 17.03.2020;
беспересадочные вагоны в сообщении Гродно-Санкт-Петербург курсирующие в составах поездов № 26/362 отправлением из Гродно с 16.03.2020;
беспересадочные вагоны в сообщении Гродно-Санкт-Петербург, курсирующие в составах поездов № 83/7/25 отправлением из Санкт-Петербурга с 17.03.2020;
беспересадочные вагоны в сообщении Минск-Кишинэу курсирующие в составах поездов № 100/362 отправлением из Минска с 16.03.2020;
беспересадочные вагоны в сообщении Кишинэу-Минск, курсирующие в составах поездов № 361/99 отправлением из Кишинева с 15.03.2020;
приграничный поезд № 6390/6389 Сарны-Горынь-Здолбунов отправлением от станций Сарны и Горынь с 16.03.2020;
приграничный поезд № 6309/6310 Ковель-Хотислав отправлением от станций Ковель и Хотислав с 16.03.2020;
приграничный поезд № 6315/6316 Ковель-Хотислав отправлением от станций Ковель с 16.03.2020 и Хотислав с 17.03.2020.
Поезд международных линий № 371 Могилев-Львов отправлением из Могилева 15.03.2020 проследует до станции Горынь и 16.03.2020 отправится обратно по маршруту Горынь-Могилев. В дальнейшем поезд № 371/372 Могилев-Львов-Могилев отменяется и временно курсировать не будет. В свою очередь прицепной вагон Барановичи-Львов отправлением из Барановичей с 15.03.2020 и отправлением из Львова с 16.03.2020 отменяется.
До последней приграничной станции сокращается маршрут следования приграничных поездов Брест-Заболотье и Барановичи-Удрицк:
поезда № 6342/6341 и № 6344/6343 Брест-Заболотье с 16.03.2020 будут курсировать в сообщении Брест-Хотислав;
поезд № 6217/6218 Барановичи-Удрицк с 16.03.2020 будет курсировать в сообщении Барановичи-Горынь.
Латвия
Отменяются и временно курсировать не будут:
поезд № 31/32 Киев-Рига отправлением из Киева с 16/03−2020, из Риги с 17.03.2020, а также прицепные вагоны Минск-Рига, курсирующие в составах поездов № 31/32 отправлением из Минска и Риги с 17.03.2020;
поезд № 87/88 Минск-Рига отправлением из Минска с 18.03.2020, из Риги с 19.03.2020.
Польша
Отменяются и временно курсировать не будут:
поезда № 126/125 и 128/127 Брест-Варшава-Брест отправлением из Варшавы и Бреста с 15.03.2020;
поезд № 304/303 Краков-Гродно отправлением из Кракова и Гродно с 15.03.2020;
поезда № 119/120, 121/122 и 123/124 Брест-Тересполь-Брест отправлением из Бреста и Тересполя с 15.03.2020.
Чехия
Поезд № 136 в сообщении Прага-Брест отправлением из Праги с 14.03.2020 отменяется и временно курсировать не будет.
Поезд № 137 в сообщении Брест-Прага отправлением из Бреста с 14.03.2020 отменяется и временно курсировать не будет.
Беспересадочные вагоны в сообщении Москва-Прага, курсирующие в составах поездов № 27/655/137 отправлением из Москвы, с 13.03.2020 отменяются.
Беспересадочные вагоны в сообщении Прага-Москва курсирующие в составах поездов № 136/656/96 отправлением из Праги с 14.03.2020 отменяются.
Также отменяется курсирование поезда № 655/656 Минск-Брест-Минск отправлением из Минска с 14.03.2020, из Бреста с 15.03.2020.
Германия и Франция
Отменяются и временно курсировать не будут:
поезд № 23 Москва — Париж, отправлением из Москвы с 17.03.2020;
поезд № 24 Париж — Москва, отправлением из Парижа с 19.03.2020;
поезд № 13 Москва — Берлин, отправлением из Москвы с 15.03.2020;
поезд № 14 Берлин — Москва, отправлением из Берлина с 16.03.2020.
Неиспользованные билеты на отмененные поезда и прицепные вагоны можно вернуть в билетных кассах без дополнительных плат и сборов. Если билеты купили через интернет, их можно вернуть через тот сайт, где покупали. Сроки возврата не ограничены.
Если вы за границей
Если у вас возникли проблемы с возвращением из-за границы, Министерство иностранных дел Республики Беларусь советует обратиться в загранучреждения нашей страны за рубежом: