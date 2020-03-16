|
Пешеходный мост возле Софийского собора в Полоцке открыли после ремонта. Как он теперь выглядит
16.03.2020 07:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мост через реку Полоту, который в феврале
Мост возле Софийского собора чинили в 2018 году, поэтому в этот раз в ремонте нуждалась только лестница, ведущая к нему.
Лестницу сделали удобнее: перила стали толще, на ступеньках из профнастила пешеходы больше не скользят.
Ожидается, что лестницу еще и покрасят.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мост возле Софийского собора чинили в 2018 году, поэтому в этот раз в ремонте нуждалась только лестница, ведущая к нему.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)