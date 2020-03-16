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Пешеходный мост возле Софийского собора в Полоцке открыли после ремонта. Как он теперь выглядит

16.03.2020 07:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мост через реку Полоту, который в феврале закрыли для ремонта аварийной лестницы, уже открыли для пешеходов, сообщает gorod214.by.


Мост возле Софийского собора чинили в 2018 году, поэтому в этот раз в ремонте нуждалась только лестница, ведущая к нему.

Лестницу сделали удобнее: перила стали толще, на ступеньках из профнастила пешеходы больше не скользят.

Ожидается, что лестницу еще и покрасят.


 
 
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Мост возле Софийского собора чинили в 2018 году, поэтому в этот раз в ремонте нуждалась только лестница, ведущая к нему.
 
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