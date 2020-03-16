Пешеходный мост возле Софийского собора в Полоцке открыли после ремонта. Как он теперь выглядит

Источник материала: Tut.by

Мост через реку Полоту, который в феврале закрыли для ремонта аварийной лестницы, уже открыли для пешеходов, сообщает gorod214.by.





Мост возле Софийского собора чинили в 2018 году, поэтому в этот раз в ремонте нуждалась только лестница, ведущая к нему.

Лестницу сделали удобнее: перила стали толще, на ступеньках из профнастила пешеходы больше не скользят.

Ожидается, что лестницу еще и покрасят.



