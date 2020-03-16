Карантин вокруг, прощание Фуркада, 12 Хатыней и жизнь в Луже - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

После событий этих выходных вспоминается шутка про «давайте сохранять панику и не поддаваться спокойствию». Но мы будем серьезны. Надеемся, что вы и все ваши близкие здоровы. Надеемся, что наступившая неделя принесет нам побольше хороших новостей. А пока рассказываем то, что уже случилось за эти два дня.





О КОРОНАВИРУСЕ

COVID-19 по-прежнему главная тема во всем мире. Эпицентром эпидемии в Европе остается Италия, в Китае наметилась тенденция улучшения ситуации. По последним озвученным данным, в Беларуси COVID-19 выявлен у 27 человек . Из них первые три пациента уже выписаны из больницы. Пяти студентам БГУ, у которых предварительный тест дал положительный результат , проводится уточняющая диагностика.

Италия, в Китае наметилась тенденция улучшения ситуации. По последним озвученным данным, . Из них первые три пациента уже выписаны из больницы. Пяти студентам БГУ, у которых предварительный , проводится уточняющая диагностика. Из-за пандемии некоторые страны запретили въезд иностранцам . Мы собрали все , что нужно знать белорусам, которые сейчас захотят куда-то ехать или лететь, а также тем, кто будет возвращаться откуда-то домой (вот, например, с какими трудностями столкнулись наши соотечественники, которые застряли в Чехии и Польше).

. Мы , что нужно знать белорусам, которые сейчас захотят куда-то ехать или лететь, а также тем, кто будет возвращаться откуда-то домой (вот, например, с какими трудностями наши соотечественники, которые застряли в Чехии и Польше). А вот здесь белорусы, которые живут в «закрытых» странах, рассказали , как изменилась их жизнь во времена карантина — кто сидит дома с детьми, освобожденными от занятий, штрафуют ли за выход на улицы и что происходит в магазинах. Мы же посмотрели, что происходит сейчас на белорусско-польской границе.





Еще одна горячая тема в связи с вирусом — нужно ли закрывать на карантин школы и вузы . Наш Минздрав считает это нецелесообразным , однако некоторые родители все равно подписывают петиции с просьбой отменить занятия. Есть множество стран, которые на этот шаг пошли, а есть другие — которые отказались. Рассказываем об основных аргументах обеих сторон.

. Наш Минздрав , однако некоторые родители все равно подписывают петиции с просьбой отменить занятия. Есть множество стран, которые на этот шаг пошли, а есть другие — которые отказались. об основных аргументах обеих сторон. Все новости по теме коронавируса вы можете найти здесь — будем следить за событиями дальше.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Вчера исполнилось 26 лет Конституции независимой Беларуси . За 26 лет в главный закон страны дважды вносили изменения и дополнения. Возможно, в ближайшем будущем ее ждет еще одно преобразование — по поручению президента Конституционный суд уже подготовил свое видение изменений.

26 лет . За 26 лет в главный закон страны дважды вносили изменения и дополнения. Возможно, в ближайшем будущем ее ждет еще одно преобразование — по поручению президента Конституционный суд уже подготовил свое видение изменений. Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин за выходные созвонились дважды : в субботу обсуждали экономику и коронавирус, в воскресенье — снова коронавирус.

: в субботу обсуждали экономику и коронавирус, в воскресенье — снова коронавирус. Ничего неожиданного, но Путин подписал закон о поправках в Конституцию. Если россияне с ними согласятся, то сроки действующего президента обнуляются и он получает право вновь баллотироваться, причем дважды.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Все мы знаем про Хатынь, но в Беларуси был населенный пункт, в котором фашисты уничтожили в 12 раз больше людей. Это деревня Ола в Светлогорском районе, про которую почему-то не писали в учебниках, про нее не снимали фильмы, очевидцев той трагедии уже нет в живых. Что же происходило в полесской деревне 76 лет назад, где сейчас идет «народная стройка» мемориала?

в Светлогорском районе, про которую почему-то не писали в учебниках, про нее не снимали фильмы, очевидцев той трагедии уже нет в живых. Что же в полесской деревне 76 лет назад, где сейчас идет «народная стройка» мемориала? Столичные очередники, вот новость в первую очередь для вас: в Смолевичах показали, как будет выглядеть «квартал для минчан» . Архитекторы предлагают построить здесь «город-сад» — малоэтажное жилье с дворами без машин, а также школы и детские сады с бассейнами.

. Архитекторы предлагают построить здесь «город-сад» — малоэтажное жилье с дворами без машин, а также школы и детские сады с бассейнами. Если вы скажете, что жить в райцентре все равно не так хорошо, как в столице, то вот вам вам мотивирующая история из Верхнедвинска, где мама пятерых детей открыла пекарню «Счастье есть». Ольга страдала от домашнего насилия, а теперь судится с бывшим супругом за дом. Живет с детьми на съемной квартире. Но не унывает: каждое утро спешит в прицеп-пекарню на местном рынке, чтобы радовать людей горячей выпечкой из своего фирменного теста.





А еще мы побывали в Луже — это совсем крошечная деревня на окраине Гродненской области. Из коренных здесь осталась только одна пожилая женщина, но местечко несколько лет назад приглянулось минчанам — и теперь старые полуразвалившиеся хаты в чаще соседствуют с новенькими коттеджами. А еще на окраине деревни живут медведица Жизель, время от времени — «белорусский Грут» Иван Красовский (помните экстремала, который в 2018 году упал с высоты — и его плечо насквозь проткнуло бревно?), сирота Таня и шесть коней.

— это совсем крошечная деревня на окраине Гродненской области. Из коренных здесь осталась только одна пожилая женщина, но местечко несколько лет назад приглянулось минчанам — и теперь старые полуразвалившиеся хаты в чаще соседствуют с новенькими коттеджами. А еще на окраине деревни живут медведица Жизель, время от времени — «белорусский Грут» Иван Красовский (помните экстремала, который в 2018 году упал с высоты — и его плечо насквозь проткнуло бревно?), сирота Таня и шесть коней. В Гродно прошли первые прослушивания на белорусское шоу «X-Фактор», в первый день пришло около 100 человек — смотрите, как это было .

О СПОРТЕ

Перед выходными пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры. Смотрите , как трогательно прощались с ним соперники, партнеры по сборной и друзья в инстаграме. Свою последнюю гонку в субботу он, кстати, выиграл , но победу в общем зачете Кубка мира пришлось отдать . Здесь мы собрали правила жизни 31-летнего француза, перед которым снимают шляпу все без исключения топы современного биатлона.





Завершила карьеру и еще одна биатлонистка — Кайса Макарайен . В своей последней гонке она финишировала четвертой. А вот какие результаты в целом показали женщины в этом Кубке мира.

карьеру и еще одна биатлонистка — . В своей последней гонке она финишировала четвертой. А вот какие результаты в целом женщины в этом Кубке мира. В полуфинал Кубка Беларуси по футболу вышел БАТЭ. Не обошлось и без спорного момента: судья отменил гол «Динамо» в ворота борисовчан. Тренер минчан Гуренко сразу после матча поделился своими эмоциями по этому поводу, АБФФ объяснила , почему судья прав, а вот здесь о матче рассказал тренер БАТЭ.

БАТЭ. Не обошлось и без спорного момента: судья отменил гол «Динамо» в ворота борисовчан. Тренер минчан Гуренко сразу после матча своими эмоциями по этому поводу, АБФФ , почему судья прав, а вот здесь о матче тренер БАТЭ. Вчера определился четвертый полуфиналист Кубка Беларуси по футболу. Брестское «Динамо» только в серии послематчевых пенальти сумело обыграть «Ислочь». За 210 минут команды голов не забили.

Все новости субботы, 14 марта

Все новости воскресенья, 15 марта

Кстати, вы помните, кто такая Катя Пушкарева? А в то, что сыгравшей ее Нелли Уваровой 40 лет, верите? Вот вам тест по знаменитому сериалу «Не родись красивой». А если у вас есть еще пару минут до выхода на работу, ловите тест по событиям прошлой недели . Будьте здоровы!

Ваша редакция