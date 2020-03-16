ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

И снова здравствуй, весна! На этой неделе в Бресте опять будет тепло и солнечно

16.03.2020 07:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С понедельника в Брест возвращается весна с солнцем, стабильным плюсом и туманами, сообщает pogoda.by.


Фото: Виталий Хацук, 2i.by

Начало рабочей недели слегка попугает горожан заморозками. В понедельник утром столбик термометра опустится до -2°С. Зато во второй половине дня воздух прогреется до +9°С. На небе будет облачно, но без осадков.

Во вторник утром будет пять градусов тепла и густой туман. Видимость составит 50−100 метров. После обеда потеплеет до +10°С.

В среду утром обещают +7С и туман с видимостью 300−400 метров. Во второй половине дня будет облачно с прояснениями и +12°С.

В четверг весь день будет облачно без осадков. Утром температура воздуха составит +5…7°С, днем: +10…12°С.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Утром столбик термометра покажет +3°С, после обеда воздух прогреется до +9°С.

Хорошей недели!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

Читайте также

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С понедельника в Брест возвращается весна с солнцем, стабильным плюсом и туманами.
 
Новости дня
Новости общества
 
Из неожиданной зимы - снова в весну. Погода в Витебске на неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
16.03.2020
Слуцк Город

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика