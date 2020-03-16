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Из неожиданной зимы - снова в весну. Погода в Витебске на неделе
16.03.2020 07:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Выходные были морозные и снежные. Но уже в понедельник снова вернется тепло. Температура вновь станет немного выше климатической нормы. Однако, по предварительному
В понедельник днем до 6 градусов тепла. Без осадков и солнечно.
Вторник тоже будет теплым, но дождливым.
В среду и четверг в прогнозе также дожди. Ветрено. Термометр покажет днем до +9 °С.
В пятницу до +7 °С. Дождь, мокрый снег.
Хорошей недели, друзья!
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Выходные были морозные и снежные. Но уже в понедельник снова вернется тепло.
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