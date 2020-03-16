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Теплее, но по-прежнему ветрено. Погода в Могилеве на неделе
16.03.2020 08:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Надеемся, снег в середине марта вас даже немного порадовал — должна же была быть хоть такая компенсация за теплую зиму! А на этой неделе в Могилеве станет гораздо теплее, но пасмурно, в некоторые дни возможен дождь. Правда, к выходным снова обещают снижение температуры воздуха. Но это же март — к его капризам мы готовы.
Сегодня, 16 марта, будет облачно с прояснениями и до +4 °С. Ветер будет умеренным.
Во вторник прогнозируют +2…6 °С, переменчивую погоду: будет и пасмурно, и облачно с прояснениями, утром возможен небольшой дождь. И по-прежнему будет практически безветренно.
В среду, 18 марта, вернется порывистый ветер, погода будет по-прежнему переменчивой. Возможны дожди. Термометр покажет +4…7 °С.
В четверг порывы ветра будут достигать 14 м/с. Температура воздуха составит +3…8 °С. Будет пасмурно весь день, кроме вечера — тогда выглянет солнце.
Первая половина пятницы будет ветреной, день — солнечным и теплым: +7°С. А вот к ночи столбик термометра грозит опуститься до -3°С.
Хорошей недели!
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