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Дожди, ветер и до +11°С. Погода в Гомеле на неделе

16.03.2020 08:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С понедельника в Гомель возвращается весна с солнцем, стабильным плюсом и дождями, сообщает pogoda.by.


Фото: @fabian_photo, instagram.com

Начало рабочей недели попугает горожан заморозками. В понедельник утром столбик термометра опустится до -2°С. Зато во второй половине дня воздух прогреется до +6°С. На небе будет облачно, но без осадков.

Во вторник будет до +7 градусов, весь день будет лить дождь.

В среду обещают до +9°С, ночью и утром все еще дождь.

В четверг весь день будет облачно, после обеда пойдет дождь, поднимется сильный ветер.

В пятницу будет облачно с прояснениями, утром может пойти мокрый снег. Утром столбик термометра покажет +3°С, после обеда воздух прогреется до +9°С, поднимется ветер.

Хорошей недели!

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Теги: Гомель
 
 
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С понедельника в Гомель возвращается весна с солнцем, стабильным плюсом и дождями.
 
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