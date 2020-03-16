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Дожди, ветер и до +11°С. Погода в Гомеле на неделе
16.03.2020 08:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С понедельника в Гомель возвращается весна с солнцем, стабильным плюсом и дождями, сообщает
Начало рабочей недели попугает горожан заморозками. В понедельник утром столбик термометра опустится до -2°С. Зато во второй половине дня воздух прогреется до +6°С. На небе будет облачно, но без осадков.
Во вторник будет до +7 градусов, весь день будет лить дождь.
В среду обещают до +9°С, ночью и утром все еще дождь.
В четверг весь день будет облачно, после обеда пойдет дождь, поднимется сильный ветер.
В пятницу будет облачно с прояснениями, утром может пойти мокрый снег. Утром столбик термометра покажет +3°С, после обеда воздух прогреется до +9°С, поднимется ветер.
Хорошей недели!
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С понедельника в Гомель возвращается весна с солнцем, стабильным плюсом и дождями.
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