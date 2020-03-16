Дожди, ветер и до +11°С. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

С понедельника в Гомель возвращается весна с солнцем, стабильным плюсом и дождями, сообщает pogoda.by .



Фото: @fabian_photo, instagram.com

Начало рабочей недели попугает горожан заморозками. В понедельник утром столбик термометра опустится до -2°С. Зато во второй половине дня воздух прогреется до +6°С. На небе будет облачно, но без осадков.

Во вторник будет до +7 градусов, весь день будет лить дождь.

В среду обещают до +9°С, ночью и утром все еще дождь.

В четверг весь день будет облачно, после обеда пойдет дождь, поднимется сильный ветер.

В пятницу будет облачно с прояснениями, утром может пойти мокрый снег. Утром столбик термометра покажет +3°С, после обеда воздух прогреется до +9°С, поднимется ветер.

Хорошей недели!

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