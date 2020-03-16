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Жительница Малориты, которая получала зарплату в конверте, добилась выплаты 2,5 тыс рублей больничного
16.03.2020 08:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жительница Малориты, которая работала в кафе без оформления, сломала ногу по дороге на работу — и 8 месяцев провела на больничном «без копейки», сообщает
Наниматель отказал женщине в выплате пособия по временной нетрудоспособности, объяснив это тем, что с ней не был заключен трудовой договор. Со своей проблемой женщина обратилась в прокуратуру.
Во время проверки выяснилось, что потерпевшая полгода работала в частном предприятии. При этом трудовые отношения с ней должным образом оформлены не были, а зарплату она получала в конверте. Работодатель, в свою очередь, не перечислял за нее страховые взносы, подоходный налог и не делал отчислений в фонд соцзащиты.
По требованию прокуратуры, предприятие выплатило женщине 2,5 тысячи рублей «больничных», сообщает малоритская газета
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Жительница Малориты, которая получала зарплату в конверте, добилась выплаты 2,5 тыс рублей больничного
Для этого ей пришлось идти в прокуратуру.
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