Жительница Малориты, которая получала зарплату в конверте, добилась выплаты 2,5 тыс рублей больничного

Источник материала: Tut.by

Жительница Малориты, которая работала в кафе без оформления, сломала ногу по дороге на работу — и 8 месяцев провела на больничном «без копейки», сообщает ОНТ .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Наниматель отказал женщине в выплате пособия по временной нетрудоспособности, объяснив это тем, что с ней не был заключен трудовой договор. Со своей проблемой женщина обратилась в прокуратуру.

Во время проверки выяснилось, что потерпевшая полгода работала в частном предприятии. При этом трудовые отношения с ней должным образом оформлены не были, а зарплату она получала в конверте. Работодатель, в свою очередь, не перечислял за нее страховые взносы, подоходный налог и не делал отчислений в фонд соцзащиты.

По требованию прокуратуры, предприятие выплатило женщине 2,5 тысячи рублей «больничных», сообщает малоритская газета «Голас часу» . Фирму также обязали выплатить за работницу подоходный налог, страховые взносы и отчисления в фонд соцзащиты.