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Тепло и немного дождей. Погода в Гродно на неделе
16.03.2020 08:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая рабочая неделя в Гродно снова будет теплой и практически без осадков, но к выходным похолодает,
В понедельник небольшая облачность и без осадков. Днем — сильный ветер. Воздух прогреется до +9°С.
Во вторник облачно с прояснениями. Без осадков. Вечером — туман. Днем +7…9°С.
В среду переменная облачность и без осадков. Днем до +13°С.
В четверг днем пройдет дождь, в остальное время — без осадков. Будет чуть холоднее — до +10°С.
В пятницу днем — сплошная облачность, возможен дождь и порывы ветра. Днем до +8°С.
Хорошей недели!
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Новая рабочая неделя в Гродно снова будет теплой и практически без осадков, но к выходным похолодает.
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