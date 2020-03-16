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Тепло и немного дождей. Погода в Гродно на неделе

16.03.2020 08:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Гродно снова будет теплой и практически без осадков, но к выходным похолодает, сообщает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник небольшая облачность и без осадков. Днем — сильный ветер. Воздух прогреется до +9°С.

Во вторник облачно с прояснениями. Без осадков. Вечером — туман. Днем +7…9°С.

В среду переменная облачность и без осадков. Днем до +13°С.

В четверг днем пройдет дождь, в остальное время — без осадков. Будет чуть холоднее — до +10°С.

В пятницу днем — сплошная облачность, возможен дождь и порывы ветра. Днем до +8°С.

Хорошей недели!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новая рабочая неделя в Гродно снова будет теплой и практически без осадков, но к выходным похолодает.
 
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