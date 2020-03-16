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Какие пункты пропуска закрывает Украина на участке Пинского погранотряда

16.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Какие пункты пропуска закрывает Украина на участке Пинского погранотряда
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском погранотряде, с 16 марта на две недели Украина временно приостанавливает все виды сообщения через государственную границу на следующих направлениях:

  • «Самары» (с белорусской стороны «Дивин»),
  • «Вичевка» (с белорусской стороны «Трушево»),
  • «Удрицк» (с белорусской стороны «Горынь»),
  • «Переброды» (с белорусской стороны «Ольманы»).

Граждане Украины, сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, члены их семей, граждане, имеющие свидетельство на постоянное или временное проживание в Украине, водители и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств и члены экипажа могут пересекать границу в пунктах пропуска:

  • «Дольск» (с белорусской стороны «Мохро»),
  • «Прикладники» (с белорусской стороны «Невель»),
  • «Городище» (с белорусской стороны «Верхний Теребежов»).

Пинский погранотряд рекомендует учитывать эти сведения при планировании поездок.

Напомним, как ранее стало известно, Украина с 16 марта сроком на две недели закрыла пропуск на въезд через государственную границу для иностранцев и лиц без гражданства, в том числе в рамках транзитного проезда. С 13 марта на 10 дней (с возможностью продления срока) закрыты для пропуска иностранных граждан границы Польши. С 00.00 15 марта (ночь с субботы на воскресенье) польской стороной приостановлено пограничное движение на белорусско-польском участке границы, прекращается международное авиа- и железнодорожное сообщение.

Литва также с 16 марта ввела запрет на въезд на территорию страны большинству иностранцев, за исключением грузоперевозчиков, членов семей граждан Литвы, лиц, имеющих разрешение на проживание и работу в стране, дипломатов. Жителям зарубежных стран, в том числе гражданам Беларуси, будет предоставлен «гуманитарный коридор» в течение трех суток для транзита на Родину через территорию Литвы. Об этом МИД Беларуси проинформировал на своей странице в Facebook. В частности, пересечь территорию Литвы транзитом, чтобы вернуться в свои государства, можно будет с 16 по 18 марта включительно. С 0.00 часов 19 марта въезд на территорию Литвы будет запрещен.

Государственный пограничный комитет Беларуси предупредил грузоперевозчиков о том, что с 16 марта ограничен въезд иностранцев на территорию Литовской Республики. Доступными для пересечения госграницы грузоперевозчиками остаются пункты пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») и «Райгардас» («Привалка»).

– Актуальная информация об изменениях порядка пересечения границы и работе пунктов пропуска будет сообщаться дополнительно по мере поступления информации от сопредельных сторон, – отметили в Госпогранкомитете.


Какие пункты пропуска закрывает Украина на участке Пинского погранотряда
МИД Республики Беларусь сообщил телефоны белорусских консульств для экстренной связи белорусов, желающих выехать из стран:

  • Польша: +48 694 459 554;
  • Литва: +370 699 59 434;
  • Латвия: +371 6 732 53 21;
  • Украина: +38 050 406 23 30;
  • Эстония: +372 580 14 707;
  • Россия: + 7 495 777 66 44;
  • Швеция, Норвегия: +4 673 388 02 32;
  • Финляндия: +358 46 813 33 38.

 
 
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