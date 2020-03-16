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Какие пункты пропуска закрывает Украина на участке Пинского погранотряда
16.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Граждане Украины, сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, члены их семей, граждане, имеющие свидетельство на постоянное или временное проживание в Украине, водители и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств и члены экипажа могут пересекать границу в пунктах пропуска:
Напомним,
Литва также с 16 марта ввела запрет на въезд на территорию страны большинству иностранцев, за исключением грузоперевозчиков, членов семей граждан Литвы, лиц, имеющих разрешение на проживание и работу в стране, дипломатов. Жителям зарубежных стран, в том числе гражданам Беларуси, будет предоставлен «гуманитарный коридор» в течение трех суток для транзита на Родину через территорию Литвы. Об этом МИД Беларуси проинформировал на своей странице в Facebook. В частности, пересечь территорию Литвы транзитом, чтобы вернуться в свои государства, можно будет с 16 по 18 марта включительно. С 0.00 часов 19 марта въезд на территорию Литвы будет запрещен.
Государственный пограничный комитет Беларуси предупредил грузоперевозчиков о том, что с 16 марта ограничен въезд иностранцев на территорию Литовской Республики. Доступными для пересечения госграницы грузоперевозчиками остаются пункты пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») и «Райгардас» («Привалка»).
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