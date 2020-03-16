Ветер – до 18 метров в секунду: погода в Беларуси 16 марта

Источник материала: Единство

Первый день недели, как, впрочем, и вся неделя с 16 по 22 марта, теплом не порадуют. Ночью по стране ожидается до -9°C. Например, в понедельник синоптики прогнозируют в ночные часы -3..-9°C, утром 0..-2°C. А вот днем должно потеплеть до +10°C.

16 марта ожидается переменная облачность, во второй половине дня по северо-западу небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, днем порывами до 14, а по Витебской, Гродненской и Минской областях — до 18 м/с.

В столице Беларуси ночью -5..-7°C, днем +6..+8°C, без осадков.