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Ветер – до 18 метров в секунду: погода в Беларуси 16 марта

16.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Первый день недели, как, впрочем, и вся неделя с 16 по 22 марта, теплом не порадуют. Ночью по стране ожидается до -9°C. Например, в понедельник синоптики прогнозируют в ночные часы -3..-9°C, утром 0..-2°C. А вот днем должно потеплеть до +10°C.

16 марта ожидается переменная облачность, во второй половине дня по северо-западу небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, днем порывами до 14, а по Витебской, Гродненской и Минской областях — до 18 м/с.

В столице Беларуси ночью -5..-7°C, днем +6..+8°C, без осадков.

Источникhttps://www.mlyn.by/2020/03/veter-do-18-metrov-v-sekundu-ozhidaetsya-v-belarusi-16-marta/

 
 
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В понедельник, 16 марта, днем в отдельных районах Витебской, Гродненской и Минской областей возможно усиление ветра порывами до 15-18 м/с, сообщили в Белгидромете.
 
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