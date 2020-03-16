Есть такая профессия – Родину защищать!

Источник материала: Кировец

Выбор профессии – один из самых ответственных и сложных этапов в жизни каждого молодого человека. Ведь профессий много, а надо сделать выбор в пользу одной. Выбрав профессию офицера, молодой человек овладеет престижной и востребованной специальностью, которая позволит с уверенностью смотреть в будущее. Именно такую возможность предоставляет Военная академия, которая является главным носителем традиций военного образования Вооруженных Сил Республики Беларусь.





Кого готовят на факультетах

Основными структурными подразделениями академии являются одиннадцать факультетов, семь из которых принимают абитуриентов со «школьной скамьи». К ним относятся: общевойсковой, связи и автоматизированных систем управления, противовоздушной обороны, военной разведки, авиационный, внутренних войск, ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения.

Перечень специальностей и направлений, на которые будет, осуществляется набор в 2020 году

Наименование специальности (направления) Срок обучения Управление мотострелковыми подразделениями 4 года Управление танковыми подразделениями 4 года Тыловое обеспечение войск (горюче-смазочными материалами) 4 года Идеологическая работа в подразделениях Вооруженных Сил 4 года Практическая психология в военном деле 4 года Управление подразделениями ракетных войск и артиллерии 4 года Эксплуатация наземных систем вооружения 4 года Эксплуатация радиотехнических систем (артиллерии), (зенитных ракетных воск), (радиотехнических войск), (войсковой противовоздушной обороны) 4 года Телекоммуникационные системы (эксплуатация), (радиоэлектронная разведка), (радиоэлектронная борьба) 4 года Эксплуатация автоматизированных систем обработки информации 4 года Эксплуатация автоматизированных систем управления 4 года Эксплуатация средств анализа и обработки радиосигналов 4 года Управление подразделениями радиоэлектронной разведки 4 года Управление подразделениями специального назначения 4 года Управление подразделениями войсковой разведки 4 года Управление воздушно-десантными подразделениями 4 года Эксплуатация воздушного транспорта, управление воздушным движением (фронтовая авиация), (армейская авиация) 4 года и

3 месяца Управление воздушным движением, боевое управление авиацией 4 года Техническая эксплуатация электросистем и пилотажно-навигационных комплексов летательных аппаратов 4 года Техническая эксплуатация пилотируемых летательных аппаратов и их силовых установок 4 года Техническая эксплуатация комплексов вооружения летательных аппаратов 4 года Авиационные радиоэлектронные системы (бортовые), (наземные) 4 года Управление подразделениями внутренних войск 4 года

Обучение в Военной академии и перспективы

Обучение в Военной академии осуществляется только по дневной форме получения образования за счет средств республиканского бюджета.

В Военной академии созданы все условия, чтобы Вы стали высокообразованным и всесторонне развитым человеком. Занятия с курсантами проводит высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, из них 225 с учеными степенями и званиями, в том числе 12 докторов наук. Многие носят почетные звания заслуженных деятелей науки и техники, заслуженных работников высшей школы, заслуженных изобретателей и рационализаторов.

Библиотека располагает более 600 тысячами экземпляров технической, специальной и художественной литературы, учебниками и учебными пособиями, читальными залами для самостоятельной и внеаудиторной работы.

Спортивная база оборудована современными учебно-тренировочными комплексами и тренажерами, организована работа многих спортивных секций.

Во время обучения курсанты дополнительно проходят программу подготовки водителя категории «С» с последующим получением водительских удостоверений на управление транспортным средством.

Курсанты 1-го и 2-го курсов размещаются в казармах, старшекурсники (3-4 курсы) – в благоустроенных общежитиях.

На практическую подготовку курсантов отводится около 60% учебного времени. Для развития практических навыков при изучении вооружения и военной техники в Военной академии интенсивно используются тренажеры.

Сделав выбор в пользу профессии офицера, в ходе обучения курсанты находятся на полном государственном обеспечении (вещевом, продовольственном и денежном). Кстати, на сегодняшний день стипендия курсанта составляет от 327,6 до 362,7 рублей (без надбавок) в зависимости от курса обучения, плюс ежегодная материальная помощь 538,2.

После получения высшего образования всем выпускникам гарантируется трудоустройство, достойная оплата труда, возможности для профессионального и карьерного роста, социальные гарантии.

Подготовка к поступлению

В Военной академии функционируют подготовительные курсы по реализации образовательных программ подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь. Продолжительность обучения 8, 4 месяца, 2.5 недели.

Методика преподавания предметов на курсах постоянно совершенствуется, чтобы отвечать интересам категорий потенциальных слушателей с различными уровнями общеобразовательной подготовки.

На занятиях используются различные методические материалы, проводится тренировочное тестирование и разбор тестовых заданий. Занятия со слушателями, обучающимися по программам подготовительных курсов, ведут высококвалифицированные преподаватели, рекомендованные кафедрами академии, а также ведущие преподаватели из образовательных учреждений, имеющие большой практический опыт.

Образовательный процесс на подготовительных курсах основывается на следующих принципах: высокая эффективность обучения; адаптация занятий к индивидуальным особенностям учащихся; приоритет активных форм работы.

Реквизиты Военной академии

Адрес: 220057, г.Минск, пр-т Независимости, 220.

Телефон приемной комиссии: (8 017) 287 49 22.