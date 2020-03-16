В Гродненской области из-за коронавируса отменяются все спортивные соревнования с участием детей

Источник материала: Tut.by

В Гродненской области с 16 марта до 6 апреля из-за коронавируса отменяются все спортивные мероприятия с участием детей и подростков. Взрослых соревнований запрет не касается, сообщает Управление спорта и туризма Гродненского облисполкома.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY, носит иллюстративный характер.

В области отменяют международные, республиканские, областные, районные и другие спортивно-массовые мероприятия с участием детей и подростков до 18 лет.

Также отменяются тренировочные сборы с участием иностранцев у нас и выезды наших команд и спортсменов за границу. Это профилактические меры, которые носят временный характер.