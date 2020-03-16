Под ударом туристическая отрасль Беларуси: что нужно предпринять. Мнение

Источник материала: Tut.by

Ждать, что государство рублем поддержит туристическую отрасль в Беларуси не приходится, но некоторые меры можно предпринять. Выскажусь не как блогер, а как экономист в области международного туризма по образованию, старший преподаватель кафедры международного туризма ФМО БГУ (с 2005 года) и совладелец туристического портала Holiday.by (с 2002 года), соавтор нескольких 5-летних планов развития туризма Беларуси и участник ВНК (временного научного коллектива) стратегии развития туризма Беларуси до 2035 года (2019 год).



Андрей Барашко. Фото: страница автора в фейсбуке

Очевидно, что сейчас под ударом турагентства и туроператоры, отправляющие белорусов за границу. «Вода мутная», поэтому последствия кризиса я вижу даже в 2021 году. Поговорим не о причинах, а о шагах, которые, по моему мнению, можно предпринять здесь и сейчас, чтобы минимизировать последствия от пандемии и колебания валютных курсов внутри Беларуси.

Налоговые каникулы. Уже сейчас ассоциации туроператоров должны инициировать обращение в Министерство спорта и туризма о том, чтобы для существующих игроков рынка выездного туризма (турагентов и туроператоров) был введен особый режим налогообложения после прохождения пика кризиса и открытия границ. Неоднократно белорусские агроусадьбы, как участники туррынка, освобождались от проверок и налогов под «страхом» куда меньших зол. В этом вопросе активную роль сыграла ассоциация агроусадеб и харизма отдельных ее участников.

Сегодня, когда мировой туристический рынок фактически остановился, в зоне максимального риска находятся турфирмы, и такие ассоциации как РСТО и РСТИ, должны вступить в переговоры с министерством по данной теме. Идеально, чтобы в состав участников включили представителей турагентств. Последнее можно решить в том числе при помощи создания электронной петиции с последующим преобразованием это в официальный документ, переданный в Министерство спорта и туризма. Понятно, что «особый режим» не должен распространяться на игроков, которые появятся на рынке после его принятия, и должен быть ограничен по времени действия. Сохранить рабочие места тысяч турагентств (это десятки тысяч человек и еще десятки тысяч тех, кто обслуживает отрасль) можно в том числе налоговыми каникулами и мораториями на проверки в течение, например, года. Эти же меры следует распространить на белорусские гостиницы в городах. Агроусадьбы пострадают в меньшей степени или не пострадают вовсе.

Изменения в Законе о туризме. Ситуация в мировой туристической отрасли сейчас проявит все узкие места индустрии. На мой взгляд, не следует торопиться в принятием изменений в основной Закон, регулирующий отрасль в Беларуси. Кризис оголит ряд вопросов как на мировом, так и на локальном рынках. За ними стоит наблюдать, их придется решать. Впервые на моей памяти работы в туризме с 1999 года кризис так серьезно и быстро затронул мировой туризм. Но это и хорошо, потому что можно «подсмотреть» за рынком. В результате без спешки в Закон о туризме при помощи рабочих групп можно будет внести правки, которые будут способствовать:

выходу из кризиса;

учету тех моментов, которые сейчас начнут выплывать под ударом кризиса.

Самым главным тут является первый пункт. Очевидно, выездной туризм пострадает, и в Законе должен быть заложен антикризисный блок поправок. Уже сейчас Департамент по туризму МСиТ может инициировать со своей стороны встречи со всеми консолидированными ассоциациями туроператоров и турагентов, чтобы формировать черновик антикризисных поправок в Закон о туризме. Если нет возможности помочь деньгами из бюджета, то надо давать условия, когда отрасль будет сама себя вытягивать из ямы. Надо помнить про здоровый протекционизм рынка. Крупные иностранные игроки могут быстрее восстановиться нежели локальные операторы.

Скидки и маржинальность турагентской деятельности. Турагенты имеют исторический шанс забыть про скидки туристам. Обнулиться. Если после спада кризиса агентства продолжат порочную практику «раздавания скидок направо-налево», отрасль ждет длительная стагнация. Туроператоры вынуждены снижать цены на турпакеты — снижать маржинальность. В свою очередь турагентский бизнес, который строится на договоре комиссии и полностью зависит от цен туроператоров, не может себе позволить прошлые ошибки. И имеет шанс найти новые веские причины отказать туристам в скидках.

Сейчас время турагентам договориться о том, что «после вируса» никаких скидок для туристов нет. Проблема только в отсутствии сильной ассоциации турагентов, но возможно RATA (Российяская ассоциация туристических агентств) каким-то образом возьмет решение этого вопроса на себя. Отсутствие любых скидок для туристов должно контролироваться туроператорами и быть в жесткой сцепке с политикой работы оператора на рынке.

Максимальная маржинальность турагентства вкупе с налоговыми каникулами дает шанс отрасли на относительно быстрое восстановление. А значит — скорейшая нормализация локального микроклимата в выездном туризме Беларуси. Если после прохождения пика кризиса агентства продолжат порочную практику завлечения туристов скидками — отрасль ждет небывалый внутренний кризис, разорение сотен турагентств и потеря исторического шанса на повышение маржинальности этого вида бизнеса.