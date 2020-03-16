|
В витебском ресторане девушка забрала со столика чужой букет роз - и попала под «уголовку» за кражу
16.03.2020 11:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витеблянка отмечала в ресторане день рождения, друзья подарили ей 37 роз. Однако праздник закончился обращением в милицию: букет украли,
Женщина отмечала день рождения в компании друзей. Они подарили ей букет из 37 роз за более чем 100 рублей. Именинница оставила цветы на соседнем столике, чтобы не мешали.
Веселье продолжалось до утра, в какой-то момент женщина заметила, что букета нет, — и обратилась в милицию.
Цветы искали несколько дней. Оказалось, букет забрала 22-летняя студентка из Могилева. В тот вечер она отдыхала в этом же ресторане. Уходя из заведения, увидела красивый букет и решила забрать.
Возбуждено уголовное дело за кражу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина отмечала день рождения в компании друзей. Они подарили ей букет из 37 роз за более чем 100 рублей. Именинница оставила цветы на соседнем столике, чтобы не...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)