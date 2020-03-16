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В витебском ресторане девушка забрала со столика чужой букет роз - и попала под «уголовку» за кражу

16.03.2020 11:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Витеблянка отмечала в ресторане день рождения, друзья подарили ей 37 роз. Однако праздник закончился обращением в милицию: букет украли, сообщает УВД.

Женщина отмечала день рождения в компании друзей. Они подарили ей букет из 37 роз за более чем 100 рублей. Именинница оставила цветы на соседнем столике, чтобы не мешали.

Веселье продолжалось до утра, в какой-то момент женщина заметила, что букета нет, — и обратилась в милицию.

Цветы искали несколько дней. Оказалось, букет забрала 22-летняя студентка из Могилева. В тот вечер она отдыхала в этом же ресторане. Уходя из заведения, увидела красивый букет и решила забрать.

Возбуждено уголовное дело за кражу.

 
Теги: Могилев
 
 
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Женщина отмечала день рождения в компании друзей. Они подарили ей букет из 37 роз за более чем 100 рублей. Именинница оставила цветы на соседнем столике, чтобы не...
 
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