В витебском ресторане девушка забрала со столика чужой букет роз - и попала под «уголовку» за кражу

Источник материала: Tut.by

Витеблянка отмечала в ресторане день рождения, друзья подарили ей 37 роз. Однако праздник закончился обращением в милицию: букет украли, сообщает УВД.

Женщина отмечала день рождения в компании друзей. Они подарили ей букет из 37 роз за более чем 100 рублей. Именинница оставила цветы на соседнем столике, чтобы не мешали.

Веселье продолжалось до утра, в какой-то момент женщина заметила, что букета нет, — и обратилась в милицию.

Цветы искали несколько дней. Оказалось, букет забрала 22-летняя студентка из Могилева. В тот вечер она отдыхала в этом же ресторане. Уходя из заведения, увидела красивый букет и решила забрать.

Возбуждено уголовное дело за кражу.