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В Могилеве к 9 мая снова готовят театрализованную реконструкцию. Кто хочет в массовку?

16.03.2020 11:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве объявили набор в массовку театрализованной реконструкции ко Дню Победы. Да-да, нас снова ждет зрелище на берегу Днепра. Кто хочет в актеры — торопитесь: репетиции начнутся уже через месяц.


Театрализованное представление в Могилеве, 2019 год. Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Реконструкцию военных лет Могилева делали в июне прошлого года ко Дню рождения Могилева, помните? Тут можете посмотреть, как это было.

В этом же году театрализованное действо будет посвящено празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне и пройдет 8 мая. Место прошлогоднее: берег Днепра около торгового центра «Е-сити».

«Мы свято чтим память о погибших, благодарим наших дедов и прадедов, завоевавших эту Великую Победу. Обращаемся к тем, кто увлекается реконструкцией исторических событий, интересуется процессом подготовки масштабных мероприятий, желает почувствовать себя настоящими актерами и стать частью нашей творческой команды. Вместе с вами мы сделаем это военно-историческое мероприятие лучше и красивее, сохраним для могилевчан и гостей нашего города память о подвигах нашего народа!» — так обращаются организаторы, Могилевский городской центр культуры и досуга, к потенциальным волонтерам.

Кто заинтересовался, звоните по телефону (8 0222) 42−24−03 до 1 апреля. Репетиции начинаются 10 апреля в 15.00.

 
Теги: Могилев
 
 
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