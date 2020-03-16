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В Могилеве к 9 мая снова готовят театрализованную реконструкцию. Кто хочет в массовку?
16.03.2020 11:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве
Реконструкцию военных лет Могилева делали в июне прошлого года ко Дню рождения Могилева, помните?
В этом же году театрализованное действо будет посвящено празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне и пройдет 8 мая. Место прошлогоднее: берег Днепра около торгового центра «Е-сити».
«Мы свято чтим память о погибших, благодарим наших дедов и прадедов, завоевавших эту Великую Победу. Обращаемся к тем, кто увлекается реконструкцией исторических событий, интересуется процессом подготовки масштабных мероприятий, желает почувствовать себя настоящими актерами и стать частью нашей творческой команды. Вместе с вами мы сделаем это военно-историческое мероприятие лучше и красивее, сохраним для могилевчан и гостей нашего города память о подвигах нашего народа!» — так обращаются организаторы, Могилевский городской центр культуры и досуга, к потенциальным волонтерам.
Кто заинтересовался, звоните по телефону (8 0222) 42−24−03 до 1 апреля. Репетиции начинаются 10 апреля в 15.00.
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Репетиции начнутся уже через месяц.
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