Источник материала: Кировец

На основании Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года «О воинской обязанности и воинской службе», в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 17 февраля 2020 г. № 55 и Решением Кировского районного исполнительного комитета от 21 февраля 2020 г. № 4-6 «О призыве граждан на срочную военную службу, службу в резерве в феврале – мае 2020 года» проводится призыв граждан на срочную военную службу и службу в резерве.





Призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве организует председатель районного исполнительного комитета совместно с начальником обособленной группы военного комиссариата.

Призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве проводит районная призывная комиссия.

Для призыва граждан на срочную военную службу, службу в резерве в районе создана призывная комиссия в составе:

Белявская Т.И. — заместитель председателя Кировского районного исполнительного комитета, председатель комиссии Гайдукевич А.Л. — начальник обособленной группы (Кировского района) военного комиссариата г.Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов Каранкевич В.Ю. — заместитель начальника отдела внутренних дел райисполкома * Лукьяненко А.Е. — главный врач учреждения здравоохранения «Кировская центральная районная больница» (далее-УЗ «Кировская ЦРБ») * Дворкин О.Г. — заведующий поликлиникой УЗ «Кировская ЦРБ», врач, руководящий работой врачей-специалистов* Пискунова Е.П. — помощник врача амбулаторно-поликлинической помощи УЗ «Кировская ЦРБ», секретарь комиссии* резервный состав районной призывной комиссии: Невинский В.В. — заместитель председателя райисполкома, председатель комиссии Березовский А. П. — военный комиссар города Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов * Кузьменко В.Н. — первый заместитель начальника РОВД * Комар-Москалева Т.В. — заместитель главного врача УЗ «Кировская ЦРБ»* Рыняк Г.И. — врач-терапевт УЗ «Кировская ЦРБ», врач, руководящий работой врачей-специалистов* Белявская С.Н. — старшая медицинская сестра УЗ «Кировская ЦРБ», секретарь комиссии*

Гражданам призывного возраста (18-27 лет), не имеющим отсрочки от призыва и не получившим персональную повестку для прохождения призыва, в период с 15 марта по 29 мая 2020 года явиться в обособленную группу (Кировского района) военного комиссариата г.Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов по адресу: г. Кировск, ул. Пушкинская, дом 21, кабинет 33, имея с собой документы, удостоверяющие личность.

Необходимую консультацию по вопросам призыва призывники их родители могут получить, позвонив по телефонам: 77-291, 70-037 с 8.00 до 17.00 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) или прибыв лично в обособленную группу (Кировского района) военного комиссариата г.Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов.

Андрей Гайдукевич, начальник обособленной группы (Кировского района) Бобруйского ОГВК .