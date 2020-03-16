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О призыве граждан на срочную военную службу, службу в резерве

16.03.2020 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

На основании Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года «О воинской обязанности и воинской службе», в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 17 февраля 2020 г. №  55 и Решением Кировского районного исполнительного комитета от 21 февраля 2020 г. № 4-6  «О призыве граждан на срочную военную службу, службу в резерве в феврале – мае 2020 года» проводится призыв граждан на срочную военную службу и службу в резерве.

О призыве граждан на срочную военную службу, службу в резерве

Призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве организует председатель районного исполнительного комитета совместно с начальником обособленной группы военного комиссариата.

Призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве проводит районная призывная комиссия.

Для призыва граждан на срочную военную службу, службу в резерве в районе создана призывная комиссия в составе:

Белявская Т.И. заместитель председателя Кировского районного исполнительного комитета, председатель комиссии
Гайдукевич А.Л. начальник обособленной группы (Кировского района) военного комиссариата г.Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов 
Каранкевич В.Ю. заместитель начальника отдела внутренних дел райисполкома *
Лукьяненко А.Е. главный врач учреждения здравоохранения «Кировская центральная районная больница» (далее-УЗ «Кировская ЦРБ») *
Дворкин О.Г. заведующий поликлиникой УЗ «Кировская ЦРБ», врач, руководящий работой врачей-специалистов*
Пискунова Е.П. —  помощник врача амбулаторно-поликлинической помощи УЗ «Кировская ЦРБ», секретарь комиссии*
резервный состав районной призывной комиссии:
Невинский В.В. —  заместитель председателя райисполкома, председатель комиссии
Березовский А. П. военный комиссар города Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов *
Кузьменко В.Н. первый заместитель начальника РОВД *
Комар-Москалева Т.В. заместитель главного врача УЗ «Кировская ЦРБ»*
Рыняк Г.И. —  врач-терапевт УЗ «Кировская ЦРБ», врач, руководящий работой врачей-специалистов*
Белявская С.Н. —  старшая медицинская сестра УЗ «Кировская ЦРБ», секретарь комиссии*
         

Гражданам призывного возраста (18-27 лет), не имеющим отсрочки от призыва и не получившим персональную повестку для прохождения призыва, в период с 15 марта по 29 мая 2020 года явиться в обособленную группу (Кировского района) военного комиссариата г.Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов по адресу:     г. Кировск, ул. Пушкинская, дом 21, кабинет 33, имея с собой документы, удостоверяющие личность.

Необходимую консультацию по вопросам призыва призывники их родители могут получить, позвонив по телефонам: 77-291, 70-037 с 8.00 до 17.00 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) или прибыв лично в обособленную группу (Кировского района) военного комиссариата г.Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов.

 Андрей Гайдукевич, начальник обособленной группы (Кировского района) Бобруйского ОГВК .                        

 
 
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