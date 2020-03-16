На основании Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года «О воинской обязанности и воинской службе», в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 17 февраля 2020 г. № 55 и Решением Кировского районного исполнительного комитета от 21 февраля 2020 г. № 4-6 «О призыве граждан на срочную военную службу, службу в резерве в феврале – мае 2020 года» проводится призыв граждан на срочную военную службу и службу в резерве.
Призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве организует председатель районного исполнительного комитета совместно с начальником обособленной группы военного комиссариата.
Призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве проводит районная призывная комиссия.
Для призыва граждан на срочную военную службу, службу в резерве в районе создана призывная комиссия в составе:
|Белявская Т.И.
|—
|заместитель председателя Кировского районного исполнительного комитета, председатель комиссии
|Гайдукевич А.Л.
|—
|начальник обособленной группы (Кировского района) военного комиссариата г.Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов
|Каранкевич В.Ю.
|—
|заместитель начальника отдела внутренних дел райисполкома *
|Лукьяненко А.Е.
|—
|главный врач учреждения здравоохранения «Кировская центральная районная больница» (далее-УЗ «Кировская ЦРБ») *
|Дворкин О.Г.
|—
|заведующий поликлиникой УЗ «Кировская ЦРБ», врач, руководящий работой врачей-специалистов*
|Пискунова Е.П.
|—
|помощник врача амбулаторно-поликлинической помощи УЗ «Кировская ЦРБ», секретарь комиссии*
|резервный состав районной призывной комиссии:
|Невинский В.В.
|—
|заместитель председателя райисполкома, председатель комиссии
|Березовский А. П.
|—
|военный комиссар города Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов *
|Кузьменко В.Н.
|—
|первый заместитель начальника РОВД *
|Комар-Москалева Т.В.
|—
|заместитель главного врача УЗ «Кировская ЦРБ»*
|Рыняк Г.И.
|—
|врач-терапевт УЗ «Кировская ЦРБ», врач, руководящий работой врачей-специалистов*
|Белявская С.Н.
|—
|старшая медицинская сестра УЗ «Кировская ЦРБ», секретарь комиссии*
Гражданам призывного возраста (18-27 лет), не имеющим отсрочки от призыва и не получившим персональную повестку для прохождения призыва, в период с 15 марта по 29 мая 2020 года явиться в обособленную группу (Кировского района) военного комиссариата г.Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов по адресу: г. Кировск, ул. Пушкинская, дом 21, кабинет 33, имея с собой документы, удостоверяющие личность.
Необходимую консультацию по вопросам призыва призывники их родители могут получить, позвонив по телефонам: 77-291, 70-037 с 8.00 до 17.00 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) или прибыв лично в обособленную группу (Кировского района) военного комиссариата г.Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов.
Андрей Гайдукевич, начальник обособленной группы (Кировского района) Бобруйского ОГВК .