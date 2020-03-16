Какие выплаты единовременной материальной помощи предусмотрены к 75-летию Победы?

Источник материала: Единство

Выплата единовременной материальной помощи будет производиться следующим категориям граждан:

Получателям пенсии от Республики Беларусь и (или) из других государств в соответствии с международными договорами Беларуси в области социального (пенсионного) обеспечения:

1. в размере 2500 рублей– Героям Советского Союза;

2. в размере 1700 рублей:

– инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 г.;

– лицам, принимавшим участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах;

3. в размере 900 рублей:

– лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

– лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;

– лицам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

4. в размере 700 рублей:

– членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны (супругам, не вступившим в новый брак, детям – инвалидам с детства (в том числе усыновленным, удочеренным), другим иждивенцам*, которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в соответствии с законодательством);

– бывшим узникам фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, которым установлено повышение пенсии по указанному основанию в соответствии с законодательством;

– инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий.

При наличии права на оказание единовременной материальной помощи в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа по нескольким основаниям помощь оказывается по основанию, предусматривающему наибольшую выплату.

Выплата единовременной материальной помощи будет производиться в порядке, установленном законодательством для выплаты пенсий.

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Под другими иждивенцами понимаются братья, сестры, внуки, пасынки и падчерицы, если они стали инвалидами до достижения возраста 18 лет, получающие пенсии по случаю потери кормильца за военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

О.В. СОСНОВСКАЯ, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Борисовского райисполкома