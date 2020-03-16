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Лучшие по профессии — 2019: водитель Владимир Клыга

16.03.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Лучшие по профессии — 2019: водитель Владимир Клыга
Год назад на торжественном чествовании тружеников района ему вручили Почетную грамоту Глусского районного исполнительного комитета. В 2018 году на летнем республиканском празднике в Александрии он был награжден дипломом Могилёвского облисполкома. Еще раньше были и другие награды, в том числе Почетная грамота Президиума Могилёвского обкома профсоюза работников агропромышленного комплекса. По итогам же прошлого, 2019, года водитель Глусского райагропромтехснаба Владимир Клыга — в числе лучших по профессии, а его портрет — на районной Доске почета. Все эти награды и регалии Владимир Клыга на полном основании заслужил, ведь каждый уборочный сезон он выкладывается на все 200 процентов. Его фамилия всегда в списке лидеров жатвы, и не один раз он становился водителем-тысячником.

Вкус работы на земле Владимир Клыга почувствовал еще мальчишкой, когда на летних каникулах подрабатывал в совхозе «Заволочицы». С сельским хозяйством связана практически вся его биография (за исключением нескольких лет службы в армии, сначала срочной, в группе Советских войск в Германии, затем, после учебы в школе прапорщиков КГБ СССР пограничных войск, — в Рижском торговом порту). Кстати, в 1979 году, практически в начале трудовой стези, когда после армии только пришел на работу в совхоз «Заволочицы», Владимир Клыга стал победителем среди молодежи на отвозке зерна и зернобобовых культур и был награжден автомобилем ГАЗ-53Б (самосвал). После совхоза «Заволочицы», где Владимир Клыга шоферил больше 20 лет,  он пошел водителем в колхоз «Правда», а в 2009 году пришел в Глусский РАПТС и практически сразу стал одним из передовиков. «Зарекомендовал себя только с положительной стороны. Все работы выполняет качественно, согласно технологическому процессу, без нарушений техники безопасности и пожарной безопасности», — так говорит о Владимире Николаевиче руководитель сельхозорганизации Валентин Шостак.

 
 
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Год назад на торжественном чествовании тружеников района ему вручили Почетную грамоту Глусского районного исполнительного комитета. В 2018 году на летнем...
 
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