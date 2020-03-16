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Лучшие по профессии — 2019: водитель Владимир Клыга
16.03.2020 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
Вкус работы на земле Владимир Клыга почувствовал еще мальчишкой, когда на летних каникулах подрабатывал в совхозе «Заволочицы». С сельским хозяйством связана практически вся его биография (за исключением нескольких лет службы в армии, сначала срочной, в группе Советских войск в Германии, затем, после учебы в школе прапорщиков КГБ СССР пограничных войск, — в Рижском торговом порту). Кстати, в 1979 году, практически в начале трудовой стези, когда после армии только пришел на работу в совхоз «Заволочицы», Владимир Клыга стал победителем среди молодежи на отвозке зерна и зернобобовых культур и был награжден автомобилем ГАЗ-53Б (самосвал). После совхоза «Заволочицы», где Владимир Клыга шоферил больше 20 лет, он пошел водителем в колхоз «Правда», а в 2009 году пришел в Глусский РАПТС и практически сразу стал одним из передовиков. «Зарекомендовал себя только с положительной стороны. Все работы выполняет качественно, согласно технологическому процессу, без нарушений техники безопасности и пожарной безопасности», — так говорит о Владимире Николаевиче руководитель сельхозорганизации Валентин Шостак.
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