Визовые центры Польши и Литвы приостановили прием документов

Источник материала: Tut.by

Визовые центры Литвы и Польши приостановили прием документов на оформление виз. Ограничения будет действовать весь период карантина. В Литве — с 16 по 30 марта, в Польше — с 17 по 27 марта (с возможным продлением).



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Подать документы на шенгенскую визу не получится ни в посольстве Литвы в Беларуси, ни в визовых центрах. Как сообщается на сайте посольства, «в связи с объявленным карантином на территории Литвы с 16 по 30 марта включительно прием документов на получение виз приостановлен на весь период карантина».

Подать документы и получить шенгенскую визу нельзя также и в польских визовых центрах. Эту информацию TUT.BY подтвердили в визовом центре Польши. Запрет продлится с 17-го по 27-е марта. Однако этот период может быть продлен в зависимости от ситуации.

Напомним, Литва запретила въезд иностранным гражданам с 0.00 16 марта на две недели. Но еще трое суток иностранцы смогут пересекать страну транзитом , чтобы вернуться домой. С 0.00 19 марта въезд на территорию Литвы будет запрещен. Исключение будет сделано для дипломатов, членов семей граждан Литвы и грузоперевозчиков — пересечь границу они смогут только через пункты пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») и «Райгардас» («Привалка»).

Польша закрыла пограничное движение на белорусско-польском участке границы, это случилось в ночь на 15 марта. Срок — 10 дней (но его могут продлить). Граждане Беларуси, имеющие право на постоянное жительство в Польше, могут въехать туда через открытые для особого движения погранпереходы, но при этом подлежат направлению на 14-дневный карантин.