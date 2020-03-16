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Визовые центры Польши и Литвы приостановили прием документов
16.03.2020 14:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Визовые центры Литвы и Польши приостановили прием документов на оформление виз. Ограничения будет действовать весь период карантина. В Литве — с 16 по 30 марта, в Польше — с 17 по 27 марта (с возможным продлением).
Подать документы на шенгенскую визу не получится ни в посольстве Литвы в Беларуси, ни в визовых центрах. Как сообщается на сайте посольства, «в связи с объявленным карантином на территории Литвы с 16 по 30 марта включительно прием документов на получение виз приостановлен на весь период карантина».
Подать документы и получить шенгенскую визу нельзя также и в польских визовых центрах. Эту информацию TUT.BY подтвердили в визовом центре Польши. Запрет продлится с 17-го по 27-е марта. Однако этот период может быть продлен в зависимости от ситуации.
Напомним, Литва запретила въезд иностранным гражданам с 0.00 16 марта на две недели. Но еще трое суток иностранцы
Польша закрыла пограничное движение на белорусско-польском участке границы, это случилось в ночь на 15 марта. Срок — 10 дней (но его могут продлить). Граждане Беларуси, имеющие право на постоянное жительство в Польше, могут въехать туда через открытые для особого движения погранпереходы, но при этом подлежат направлению на 14-дневный карантин.
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Визовые центры Литвы и Польши приостановили прием документов на оформление виз. Ограничения будет действовать весь период карантина.
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