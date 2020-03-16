Снова о главном. Кому сделают тест на коронавирус и хватит ли всем ИВЛ и мест в больницах

Источник материала: Tut.by

На фоне роста зарегистрированных случаев коронавируса белорусов по-прежнему тревожат одни и те же вопросы: где сдать анализ, хватит ли мест в больницах, нужно ли после возвращения из-за границы 14 дней провести в самоизоляции? Чтобы сэкономить ваше время, мы собрали всю актуальную информацию в один текст.

Где сдать тест на коронавирус, и кто это может сделать? Пока тесты на коронавирус в Беларуси берут у трех категорий пациентов. Первая: те, кто был в Китае, Иране, Италии и Южной Корее. Пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун отметила, что список стран пока не менялся. Об изменениях ведомство сообщит дополнительно. Также тест на коронавирус сдают те, кто является близким контактом заболевших коронавирусом (контакты 1-го уровня), и те, кто сейчас болеет тяжелыми или среднетяжелыми пневмониями. То есть, сегодня те, кто вернулся, например, из Германии или Франции, не могут сдать тест на коронавирус, потому что для него нет оснований. Если у вас есть симптомы ОРВИ, но вы не контактировали с заболевшими коронавирусом, не выезжали из Беларуси, оснований для тестирования на коронавирус тоже нет. Платно пройти анализ на коронавирус невозможно. Однако, если вы приехали из-за границы и в этой стране есть случаи коронавируса, вы должны в течение 14 дней принять меры по самоизоляции: это значит не посещать места массового скопления людей, концерты, рестораны, бары, большие магазины, крупные мероприятия, сократить число посещений родственников старших возрастов. Если на протяжении этих 14 дней у вас поднялась температура или появились малейшие признаки ОРВИ, нужно вызвать скорую, бригада медиков приедет — и вас госпитализируют. Медики уверены, что всем делать тест на коронавирус нет смысла. — Отрицательный тест — это не показатель того, что у человека нет коронавируса. То есть он сегодня мог быть отрицательным, а завтра положительным. Поэтому тестируются только те лица, которые вернулись из эпидемиологически неблагополучных стран, а также тяжелые пневмонии и контакты первого уровня, которые были выявлены в ходе эпидемиологического расследования, — объясняла замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан. Пункты забора мазков для обследования на коронавирус есть на границе (на базе санитарно-карантинных пунктов, в том числе и в аэропорту). Но там тоже проверяют только тех, кто в последние 14 дней был в эпидемически неблагополучных по коронавирусной инфекции странах (все те же Китай, Иран, Италия и Южная Корея). Впрочем есть исключения — иногда тесты в аэропору делают и при прилете из других стран. При этом всем при прохождении границы — в аэропорту, в поезде, на автомобильном пункте пропуска — пассажирам выдают «Анкету прибывшего» . Сведения из анкет передаются в поликлиники по месту жительства. По направлению в Минске мазок берут в городской инфекционной больнице и в детской инфекционной больнице. В Витебской области анализ на коронавирус можно сделать в более чем в 20 учреждениях здравоохранения. Например в Витебском областном противотуберкулезном диспансере, Бешенковичской ЦРБ, Браславском районном центре гигиены и эпидемиологии, Верхнедвинской ЦРБ, Глубокской ЦРБ, Городокской ЦРБ, Докшицкой ЦРБ, Дубровенской ЦРБ, Лепельской ЦРБ и др. Более точную информацию по всем областям, где, в каких отделениях клиник и в какое время берут анализы на коронавирус, можно найти здесь .

Сколько в стране пневмоний и ИВЛ? У 81% заболевших COVID-19 болезнь пройдет в легкой и средней форме, когда человек может перенести ее на ногах, 14% случаев требуют госпитализации и 5% — это критические состояния, когда страдают внутренние органы. Уровень смертности от коронавируса — 2−4%. Этими цифрами на одном из брифингов Минздрава поделился представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев. COVID-19 опасен тем, что из-за него у человека может развиться пневмония, также людям в критическом состоянии могут понадобиться аппараты ИВЛ. В Беларуси сейчас все тяжелые или средне тяжелые пневмонии типируются на наличие коронавируса. По словам начальника главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц ведомства Минздрава Елены Богдан, на 13 марта в стране было 1946 пневмонии средне тяжелой степени и тяжелой — 56 (но не все тяжелые на ИВЛ). Только у одного пациента с пневмонией причиной болезни стал коронавирус и позднее обращение к медикам, указано в официальной телеграм-канале Минздрава. В Беларуси 2177 реанимационных коек, 2049 аппаратов искусственной вентиляции легких и почти 1,5 тысячи наркозно-дыхательных аппаратов, которые в некоторых случаев можно использовать для искусственной вентиляции легких. На прошлой неделе медики проверили работоспособность всего оборудования, которое можно использовать для искусственной вентиляции легких. — Парк оборудования для реанимационной службы и проведения искусственной вентиляции легких в Беларуси достаточный и, учитывая предпринимаемые меры, он нам точно не понадобится. По обеспеченности аппаратурой по искусственной вентиляции легких у нас ситуация лучше, чем во многих сопредельных странах, — говорил министр здравоохранения Владимир Караник.

Хватит ли мест в больницах для заболевших? Медики считают ситуацию с коронавирусом контролируемой и отмечают, что ресурсов на сегодня достаточно. Если говорить о больничных койках, то для пациентов с коронавирусом и подозрениями на него, контактировавших с зараженными, помимо Минской инфекционной больницы выделены места в терапевтическом корпусе Минской клинической больницы № 6, в инфекционных отделениях областных больниц, также используется база Республиканского клинического госпиталя инвалидов ВОВ имени П. М. Машерова. Учитывая сезонный подъем ОРВИ, по всей стране ввели временное ограничение на плановые госпитализации в стационар. Это тоже помогает освободить дополнительные койки. Отмена плановой госпитализации не касается пациентов онкологического профиля и тех, кто нуждается в высокотехнологичных оперативных вмешательствах. Экстренная помощь, как и положено, оказывается незамедлительно и в полном объеме.

Почему не объявляют карантин в садах и школах? На прошлой неделе в Минздраве сообщили : вводить карантин в учреждениях образования нецелесообразно. И на это есть несколько причин. Во-первых, дети в большинстве своем не болеют коронавирусом, а если и болеют, то переносят болезнь бессимптомно. Во-вторых, сегодня в стране нет лавинообразного роста заболеваемости, а коронавирус часто выявляют у контактов первого уровня уже заболевших на 2−4 день изоляции. То есть эти пациенты никого не могли заразить, так как до того, как вирус стал выделяться, уже были госпитализированы. В официальном телеграм-канале Минздрава еще раз аргументировали свою позицию, отметив, что после закрытия дошкольных и школьных учреждений малолетние дети, родители которых, как правило работают, скорее всего, будут под присмотром бабушек и дедушек. А если дети заболевшие, то они могут их заразить, а пожилые люди, как раз таки и являются самой уязвимой группой, имеющей самый высокий риск развития тяжелых осложнений вирусных инфекций (грипп, парагрипп, аденовирус, корь, пневмонии) вплоть до летальных исходов. Несмотря на то, что карантин не объявлен, Министерство образования планирует скорректировать учебный процесс в вузах. В частности, чтобы не допускать массового скопления людей, вместо лекций будут использовать иные формы занятий, будет ограничено проведение научных и культурно-массовых мероприятий, в общежития рекомендовано ограничить доступ посторонних, усилить противоэпидемические мероприятия, студентам и преподавателям в случае малейших проявлений заболевания необходимо своевременно обратиться в медицинское учреждение или сообщить об этом медицинскому работнику учреждения образования.

Каждый ли чих сейчас — коронавирус? Коронавирус проявляет себя так же, как и обычная ОРВИ: появляется кашель, может быть конъюнктивит. Температура может повышаться как сильно, так и незначительно. Но это не значит, что каждый чих, как и каждая высокая температура, — это проявление коронавируса. Без лабораторной диагностики новый вирус пневмонии не определишь. Как ранее объясняла TUT.BY заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Наталья Шмелева, многие ОРВИ имеют сходную с коронавирусом клиническую картину. Медики отмечают, что не каждый прошедший рядом на расстоянии метра-трех с заболевшим коронавирусом от него заразиться. — Наш опыт и опыт наших соседей: на одного заболевшего приходится где-то 2,2 — 3 контактных заболевших. Заболеете ли вы, находясь рядом с зараженным, зависит от возраста, состояния иммунитета — и это не только особенность коронавируса, но и любого респираторного заболевания. Кто-то, находясь рядом, заболевает гриппом, а кто-то ухаживает дома за больными, и не заболевает, — объяснила 13 марта на брифинге в Минздраве начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц ведомства Елена Богдан.

Стоит ли избегать контактов с иностранцами во время пандемии? Среди зафиксированных в Беларуси случаев коронавируса, только один был выявлен у иностранца — студента из Ирана. Несколько случаев было у тех, кто посещал Италию, Португалию, Амстердам, Мюнхен и Москву. Остальные заражались от заболевших белорусов, с которыми контактировали.

Нужно ли самоизолироваться, вернувшись из-за границы? Да. Медики советуют тем, кто был в странах, неблагоприятных с точки зрения коронавируса, вернувшись в Беларусь, на 14 дней принять меры по самоизоляции. Речь идет о том, чтобы не посещать места массового скопления людей, концерты, рестораны, бары, большие магазины, крупные мероприятия, сократить число посещений к родственникам старших возрастов. — Мы должны рассчитывать на сознательность граждан. Ограничить хотя бы контакты в своей семье и не посещать пожилых родственников реально каждому. Многие организации, где это возможно, переходят на работу на дому, где это невозможно сделать, есть меры личной гигиены, — рассказывала 13 марта на брифинге в Минздраве замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

Как человек может обезопасить себя? Чтобы снизить риск заболеть коронавирусом, нужно следовать простым рекомендациям: постоянно мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд;

если под рукой нет воды и мыла, то руки нужно протирать антисептиком на спиртовой основе;

чихать и кашлять нужно в локоть или салфетку, которую нужно сразу же выбросить;

грязными руками нельзя трогать лицо, в том числе глаза, нос и рот;

к чихающим и кашляющим людям не надо подходить ближе чем на 1 метр;

если у вас насморк, недомогание, то лучше не идти на работу, а остаться дома.