|
Трое россиян получили большие сроки за организацию в Беларуси уникальной нарколаборатории
16.03.2020 17:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Трое россиян получили большие сроки в колонии усиленного режима за организацию работы уникальной нарколаборатории, производившей психотропы на территории Беларуси. Об этом
За организацию работы лаборатории, не имевшей аналогов в независимой Беларуси по уровню оснащения и объемам производства психотропов альфа-PVP и альфа-PHP, трое граждан России получили большие сроки заключения: один из подельников приговорен к 19 годам и 1 месяцу колонии усиленного режима, двое других получили по 18 и 17 лет колонии усиленного режима соответственно.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним, в апреле прошлого года белорусские пограничники совместно с сотрудниками КГБ и ФСБ России
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лаборатория не имела равных по оснащению и объемам производства психотропов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)