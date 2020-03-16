Трое россиян получили большие сроки за организацию в Беларуси уникальной нарколаборатории

Источник материала: Tut.by

Трое россиян получили большие сроки в колонии усиленного режима за организацию работы уникальной нарколаборатории, производившей психотропы на территории Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Минского областного суда.



Фото с сайта pixaby.com

За организацию работы лаборатории, не имевшей аналогов в независимой Беларуси по уровню оснащения и объемам производства психотропов альфа-PVP и альфа-PHP, трое граждан России получили большие сроки заключения: один из подельников приговорен к 19 годам и 1 месяцу колонии усиленного режима, двое других получили по 18 и 17 лет колонии усиленного режима соответственно.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, в апреле прошлого года белорусские пограничники совместно с сотрудниками КГБ и ФСБ России обнаружили в деревне Хатежино Минского района крупнейшую подпольную лабораторию по производству психотропов, а также задержали троих россиян по подозрению в производстве и распространении наркотиков. При задержании было изъято около 30 кг порошка белого цвета, а также различных жидкостей общим объемом 750 литров. Все сырье и оборудование для нарколаборатории молодые люди ввезли из России.