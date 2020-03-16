Из торгового центра DiaMond City сегодня эвакуировали людей. В МВД объяснили, в чем дело

Источник материала: Tut.by

Минчане видели сегодня машины милиции и МЧС возле торгового центра DiaMond City. Посетителей не пускали в здание. Дело в очередном сообщении о «минировании», отмечают в МВД.



Снимок используется для иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

После 13.00 понедельника по электронной почте пришло сообщение о минировании торгового центра DiaMond City. После этого специальные службы несколько часов проверяли здание и прилегающие территории.

— На месте прибыла саперно-пиротехническая группа внутренних войск МВД, из торгового центра эвакуировали посетителей и работников, — рассказала TUT.BY официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова. — Здание обследовали, подозрительных предметов не обнаружили. Следователи дадут правовую оценку произошедшему.

МВД приносит извинения посетителям торгового центра за неудобства.

— Обращаем внимание, что в этом году уже поступали на электронную почту и другие сообщения о минировании объектов. Ни одно из них не подтвердилось.