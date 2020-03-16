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Из торгового центра DiaMond City сегодня эвакуировали людей. В МВД объяснили, в чем дело
16.03.2020 17:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минчане видели сегодня машины милиции и МЧС возле торгового центра DiaMond City. Посетителей не пускали в здание. Дело в очередном сообщении о «минировании», отмечают в МВД.
После 13.00 понедельника по электронной почте пришло сообщение о минировании торгового центра DiaMond City. После этого специальные службы несколько часов проверяли здание и прилегающие территории.
— На месте прибыла саперно-пиротехническая группа внутренних войск МВД, из торгового центра эвакуировали посетителей и работников, — рассказала TUT.BY официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова. — Здание обследовали, подозрительных предметов не обнаружили. Следователи дадут правовую оценку произошедшему.
МВД приносит извинения посетителям торгового центра за неудобства.
— Обращаем внимание, что в этом году уже поступали на электронную почту и другие сообщения о минировании объектов. Ни одно из них не подтвердилось.
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Посетителей не пускали в здание. Дело в очередном сообщении о «минировании», отмечают в МВД.
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