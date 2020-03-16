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Несанкционированные свалки с останками животных уже трижды находили в Могилевской области
16.03.2020 18:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С конца февраля в Могилевской области уже трижды обнаруживали свалки останков животных в несанкционированных местах,
Один из случаев произошел в Могилеве: фото костей скелетов крупного рогатого скота на свалке недалеко от «Могилевхимволокно»
По словам заместителя председателя Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Николая Яромчика, кости, обнаруженные недалеко от «Могилевхимволокно», были от убоя животных. Юрлицо, вывезшее их на свалку, свою вину признало. Мужчина оплатил штраф — 150 базовых величин, или 4050 рублей.
Аналогичные случаи произошли в Быховском и Чаусском районе: силовики и экологи нашли коммерческую организацию, которая была в этом виновата.
А 10 марта с поличным задержали мужчину, который собирался выбросить на пустыре кости животных.
За вывоз отходов и мусора в несанкционированные места гражданам грозит штраф до 50 базовых величин (до 1,35 тыс. рублей), юридическим лицам — до 1000 (до 27 тыс. рублей).
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Специалисты говорят, что такой биологический мусор может стать причиной вспышки опасных инфекционных заболеваний.
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