Несанкционированные свалки с останками животных уже трижды находили в Могилевской области

Источник материала: Tut.by

С конца февраля в Могилевской области уже трижды обнаруживали свалки останков животных в несанкционированных местах, пишет Mogilevnews.by. Специалисты говорят, что такой биологический мусор может стать причиной вспышки опасных инфекционных заболеваний. Виновников уже нашли и наказали.



Фото: vk.com/ilovemogilev

Один из случаев произошел в Могилеве: фото костей скелетов крупного рогатого скота на свалке недалеко от «Могилевхимволокно» появились в группе «Могилев live» вечером 20 февраля. К полудню 21 февраля останки со свалки вывезли.

По словам заместителя председателя Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Николая Яромчика, кости, обнаруженные недалеко от «Могилевхимволокно», были от убоя животных. Юрлицо, вывезшее их на свалку, свою вину признало. Мужчина оплатил штраф — 150 базовых величин, или 4050 рублей.

Аналогичные случаи произошли в Быховском и Чаусском районе: силовики и экологи нашли коммерческую организацию, которая была в этом виновата.



Фото: vk.com/ilovemogilev

А 10 марта с поличным задержали мужчину, который собирался выбросить на пустыре кости животных.

За вывоз отходов и мусора в несанкционированные места гражданам грозит штраф до 50 базовых величин (до 1,35 тыс. рублей), юридическим лицам — до 1000 (до 27 тыс. рублей).

Если вы обнаружили несанкционированную свалку, звоните в милицию по телефону 102 или в комитет природных ресурсов на горячую линию — (8 0222) 64−79−01. Если заметили свалку с отходами от убоя животных, можете сообщить и в ветслужбу области (8 0222) 74−14−08.