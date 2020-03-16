Посол Италии в Беларуси: «Когда прочел, что я в больнице из-за коронавируса, рассмеялся»

Источник материала: Tut.by

«Путешествие проживается три раза: когда о нем мечтаешь, когда его осуществляешь и когда его вспоминаешь», — брошюру с такими словами теперь выдают каждому посетителю посольства Итальянской Республики в Беларуси. Все путешествия из-за коронавируса отложены на неопределенное время, о поездках остается только мечтать. Стать паузу и сдать билеты в Милан пришлось и послу Италии в Беларуси господину Марио Бальди. В интервью TUT.BY он рассказал, как отреагировал на «новость» о том, что заразился коронавирусом, с какими эмоциями читает сообщения в социальной сети, что из-за «недисциплинированных итальянцев» вирус распространяется так быстро, и как его страна переживает частичное закрытие границ.



Из-за ситуации с коронавирусом господину послу пришлось перенести свою поездку в Милан.

С главой итальянской дипмиссии Марио Бальди мы встречаемся в его рабочем кабинете. Руки друг другу не подаем и держим дистанцию в метр, все как советует Всемирная организация здравоохранения. Буквально накануне господин посол прочел «новость» будто играл в теннис вместе с бизнесменом , который недавно вернулся из Милана. Теперь оба игрока в больнице, а теннисный корт — эпицентр COVID-19, его пришлось закрыть.

— Даже выслал сообщение жене: «Не волнуйся, я не в больнице». Когда мне показали эту новость, рассмеялся, очень неожиданная и немного сумасшедшая. В Италии есть народная поговорка: плохие новости о твоем здоровье или смерти продлевают жизнь. Поэтому, пользуясь случаем, хочу всем сказать, что я в полном порядке, не в больнице и, кстати, не играю в теннис, — смеется господин посол. — К сожалению, в интернете много информации, которая не соответствует действительности и это зачастую приводит к неразберихе.

Сегодня Италия на втором месте по количеству заболевших — 24 747 человек, 1809 летальных случаев. С 10 марта вся страна закрыта на карантин, отменено большинство рейсов, туристический бизнес замер до 3 апреля, а в интернете уже полно видео, как итальянцы устраивают флешмобы . Например, в 12.00 выходят на балконы, чтобы аплодисментами поблагодарить медиков за их работу, а в 18.00 — весело поют песни и таким образом поддерживают друг друга во время карантина.

«Сами итальянцы радуются и удивляются тому, насколько стали сейчас дисциплинированными»

— Господин посол, как изменилась ваша жизнь за последнее время?

— С большим переживанием слежу за ситуацией, которая сложилась в Италии. С коллегами и партнерами говорим только про коронавирус. Мы были вынуждены изменить работу нашего посольства, например, перенесли культурные мероприятия. Очень много телефонных звонков и писем поступает от граждан, которые планировали посетить Италию, вопрос один: «Что делать?»

— Кстати, вы сами не собирались лететь в ближайшее время на родину?

— На днях у меня был запланирован краткосрочный отпуск, хотел проведать брата в Милане. Но сейчас рейсы в Италию приостановлены, да и в самой стране невозможно передвигаться, если нет исключительных причин. Например, человеку нужно добраться до работы или госпиталя. Поэтому мы с женой решили перенести поездку и сдали билеты «Белавиа», нам вернули деньги, потому что ситуация считается форс-мажором. Надеюсь, в течение двух-трех недель ситуация в Италии улучшится, сейчас предприняты самые строгие меры и процесс заражения должен остановиться.



Фото: Reuters

В остальном моя жизнь кардинально не изменилась, продолжаю гулять со своей собакой, бегаю, жизнь продолжается. Например, сегодня (в день интервью. — Прим. TUT.BY) день рождения у моей супруги и вместе пойдем ужинать в ресторан. Думаю, там несложно соблюдать дистанцию.

— Стали чаще мыть руки, соблюдать дистанцию в метр?

— Да, следую этим рекомендациям точно также как совету избегать массовых мероприятий, людных мест.

— Легко ли вам не поддаваться панике, когда читаете последние новости об Италии?

— Паники нет, но есть беспокойство и неопределенность: эту эпидемию невозможно сравнить с другими, впервые человечество столкнулось с новым коронавирусом и сейчас его изучают. Надо сказать, в Италии система здравоохранения работает очень хорошо и итальянцы с особой зрелостью реагируют на ситуацию. Кончено, итальянцы особый народ, мы недисциплинированная нация и пытаемся обойти правила, но в момент необходимости, когда понимаем, что ситуация действительно серьезная, объединяемся. Теперь же мы сами, итальянцы, радуемся и удивляемся тому, насколько наш народ стал дисциплинированным, солидарным и как терпеливо относится ко всем правилам и ограничениям. Люди не нарушают запрет и не выходят из дома, все бары и рестораны закрыты. Думаю, мы выйдем из этого кризиса более ответственными, зрелыми и сильными.

«Италия сделала более 86 тысяч тестов на коронавирус»

— Раз уж вы затронули эту тему, не обидно читать комментарии в социальных сетях, что коронавирус распространяется по стране так стремительно, потому что итальянцы недисциплинированные.

— Спасибо за этот вопрос. По моему мнению, это не вопрос дисциплины, а образа жизни. Есть две причины, почему в Италии произошло так много заражений и летальных случаев. Во-первых, в стране очень высокий процент пожилого населения. В Италии самая большая продолжительность жизни среди других европейских стран. Италия — это больше не страна dolce vita, сладкой жизни, а страна долгой жизни. И это позитивный момент, что наши родители и дедушки с бабушками живут так долго, но есть и обратная сторона: вирус поражает пожилых людей, у них намного выше риск смертности. Именно поэтому летальных исходов в стране больше — 6%, а в Китае — 2−2,5%.



Марио Бальди назвал две причины, по которым коронавирус в Италии распространяется так быстро

Во-вторых, для итальянцев очень важно общаться друг с другом, быть в социуме. Каждый вечер они вместе ходят на стадион, в бар, кино или ресторан. Поэтому за столь короткий период, всего две недели, вирус так стремительно распространился.

Сейчас страна ставит перед собой цель не дать вырасти количеству заразившихся, итальянское правительство и врачи говорят, через 2−3 недели мы сможем увидеть другую динамику, значительное сокращение случаев инфицирования. Почему сейчас так много больных? Италия провела большое количество тестов, более 86 тысяч, это в четыре раза больше количество исследований, чем в Германии. Понятно же: чем больше тестов проводишь, тем больше случаев выявляешь.

— Не так давно представитель ВОЗ рассказывал, что север Италии стал эпицентром коронавируса из-за большого процента пожилого населения.

— На мой взгляд, распространение на севере связано с тем, что эта часть страны является индустриальной, там больше всего контактов с Китаем. Очаг заражения начался с итальянского бизнесмена, который вернулся домой после поездки в Китай.



Фото: Reuters

— Я читала, что первого контактного человека в Италии так и не смогли установить.

— Было два очага заражения, один в Ломбардии — и там абсолютно уверены, что первым больным стал бизнесмен, о котором я только что рассказал. Второй очаг региона — Венето, и здесь действительно первого пациента не смогли установить. И сейчас его найти уже просто невозможно, слишком длинная цепочка.

«К сожалению, Ломбардию сейчас можно назвать эпицентром коронавируса»

— Когда началась вспышка коронавируса в Китае, многие люди стали дистанцироваться от китайцев при встрече. Не замечаете ли вы, что при виде итальянцев некоторые отходят в сторону?

— Лично со мной такого не было, но другие итальянцы рассказывали, что таксисты спрашивали: «Так вы итальянцы?» — немного напрягались. Возможно, нам чуть проще, потому что мы живем в Беларуси и не представляем опасности для окружающих. А те, кто живет в Италии, уже просто не могут прилететь в Беларусь из-за отмены рейсов. Сейчас уже можете не бояться итальянцев.



Господин посол уверяет: не стоит бояться итальянцев в Беларуси.

— До отмены рейсов кто-нибудь из ваших сотрудников попадал на карантин или сдавал анализ на COVID-19?

— Некоторые наши коллеги по возвращению в Беларусь вынуждены были пройти тесты на наличие коронавируса, все результаты отрицательные. Те же, кто начнет прилетать из Италии после восстановления авиасообщения, будут находиться в самоизоляции две недели. В любом случае все будет зависеть от ситуации.

— Есть ли итальянцы, которые сейчас застряли в Беларуси из-за временной отмены самолетов в Рим и Милан?

— Есть наши соотечественники, которым пришлось поменять планы. Утром 15 марта был последний прямой рейс в Рим, поэтому все, кто хотел улететь, меняли билеты.

— Нашлись ли те, кто захотел на время остаться в Беларуси, все-таки у нас сейчас спокойнее, чем в Италии.

— Есть те, кто действительно хотел переждать карантин в Беларуси, но проблема в том, что они не могут находиться у вас без визы более 30 дней. Неизвестно же, сколько будет длиться чрезвычайная ситуация.

— В начале интервью вы рассказали, что собирались к брату в Милан. Что он вам рассказывает про ситуацию в городе? Правда ли, что в больницах не хватает свободных мест и оборудования?

— В Ломбардии действительно сложная ситуация, потому что 2/3 заражений как раз в этом регионе. И система здравоохранения Ломбардии находится под значительным прессингом, но мы рады тому, что, с точки зрения медицины, это один из самых сильных и развитых регионов. В отделениях интенсивной терапии не хватает койка-мест, поэтому сейчас хотят оборудовать новые отделения и больницы, а некоторых пациентов вывезти в другие провинции. К сожалению, Ломбардию сейчас можно назвать эпицентром коронавируса, но в любом случае Милан — это самый динамичный, энергичный и европейский город Италии.

«Полицейские и военные патрули проверяют на улице, куда идет человек»

— Ваш брат сейчас ходит на работу или находится в изоляции?

— Он консультант некоторых предприятий и продолжает работать, но уже из дома, а вот его супруга — провизор в аптеке и одна из тех, кто должен быть на рабочем месте. Что же касается их троих детей, они вынуждены перейти на электронное обучение, учатся теперь дома и не могут выходить на улицу, встречаться с друзьями. Конечно, для итальянцев это сложная жизнь.



Фото: Reuters

— Недавно смотрела сторис в Instgram, где жители Рима рассказывали: из дома можно выйти по специальному пропуску и только, если идешь в магазин или на прогулку с маленьким ребенком.

— Сейчас есть как полицейские, так и военные патрули, которые проверяют, почему люди находятся на улице. Останавливают тех, кого видят, и спрашивают, куда они идут. Человек, которого останавливают, должен быть в состоянии доказать, что он перемещается по городу по уважительной причине. Например, идет на работу, или хочет закупить продукты и лекарства, или выгулять собаку. Еще вариант — итальянцу нужно добраться до недееспособного родственника, чтобы оказать помощь. Эти причины должны быть указаны в своеобразной самодекларации, человек, перед тем, как выйти из дома, должен написать куда идет, по какой причине, указать адрес. Когда остановит патруль, нужно предъявить эту самодекларацию. Все это революционное изменение обычного образа жизни итальянца. Мы привыкли гулять все вместе, проводить время на площадях, общаться, а сейчас уже 20 градусов тепла, и это такая жертва народа — оставаться дома. Но это необходимо.

— Предусмотрены ли какие-то меры для тех, кто работает в аптеке, магазинах? Ведь каждый вечер они возвращаются к своим близким.

— Есть требование соблюдать дистанцию минимум в один метр и на входе в любой магазин, аптеку стоит «фильтр», человек, который наблюдает за тем, чтобы это правило соблюдалось. Например, если магазин совсем маленький, то двое покупателей стоят внутри, на расстоянии друг от друга, а остальные уже на улице. Возможно, вы видели в интернете такие фотографии и сейчас покупка продуктов занимает большое количество времени. Кроме того, в магазинах оставили минимальный персонал, так будет продолжаться до апреля. Если ситуация улучшится, школы откроются 2 апреля. Цель одна — чтобы все города в начале апреля смогли вернуться к прежней жизни. Только соблюдая правила, мы можем победить вирус.

— Вы не поддались панике и не побежали в аптеку за масками и антисептиками?

— Нет, как посольство мы все купили, будем надеяться, что маски нам не понадобятся.

— Когда все ограничения будут сняты и страны снова откроют свои границы, куда вы полетите первым делом?

— Конечно, в Италию!