С подозрением на коронавирус в Гродненской области госпитализированы 2 дальнобойщика

Источник материала: Tut.by

Два водителя-дальнобойщика госпитализированы в Гродненской области с подозрением на коронавирус. Об этом сегодня на брифинге рассказала начальник главного управления здравоохранения облисполкома Елена Кроткова, сообщает «Гродзенская праўда» .



Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Одного водителя скорая забрала прямо с границы — мужчина возвращался из Италии и у него повысилась температура.

Еще один водитель обратился за медицинской помощью сам. Последние две недели он был в Европе, в том числе посещал Италию, и также имеет признаки респираторной инфекции.

Оба дальнобойщика госпитализированы в инфекционную больницу.

Ранее, напомним, в области был лабораторно подтвержден один случай заражения коронавирусом. Как сообщает пресс-служба Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.