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С подозрением на коронавирус в Гродненской области госпитализированы 2 дальнобойщика
16.03.2020 19:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Два водителя-дальнобойщика госпитализированы в Гродненской области с подозрением на коронавирус. Об этом сегодня на брифинге рассказала начальник главного управления здравоохранения облисполкома Елена Кроткова,
Одного водителя скорая забрала прямо с границы — мужчина возвращался из Италии и у него повысилась температура.
Еще один водитель обратился за медицинской помощью сам. Последние две недели он был в Европе, в том числе посещал Италию, и также имеет признаки респираторной инфекции.
Оба дальнобойщика госпитализированы в инфекционную больницу.
Ранее, напомним, в области был лабораторно подтвержден
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Ранее, напомним, в области был лабораторно подтвержден один случай заражения коронавирусом.
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