Из Варшавы планируют пустить дополнительные автобусы до Бреста и Гродно

Источник материала: Полесская правда



Консульский отдел посольства Беларуси в Польше прорабатывает возможность организации дополнительных автобусов из Варшавы до Бреста и Гродно. Об этом говорится на официальной странице МИД в Facebook.

Рейсы с 18 по 24 марта планирует пустить фирма Teambus Travel. Они будут выполнятся, если соберется достаточное количество желающих, отметили в министерстве.

Чтобы попасть на эти рейсы, необходимо направить свои данные (имя и фамилию в латинском написании согласно паспорту, контактный номер телефона) с указанием конечного пункта следования «Брест» или «Гродно» на электронный адрес консульского отдела poland.consul@mfa.gov.by с пометкой в теме «Выезд в Беларусь».

Предполагаемое время отправления из Варшавы — 12.00. Автобусы будут отправляться от Дворца культуры и науки.

МИД советует белорусам, оказавшимся на территории иностранных государств, которые ввели ограничительные меры, приостановили авиа- железнодорожное и/или автомобильное сообщение, обращаться за содействием в поиске альтернативных вариантов возвращения домой к представителям туркомпаний (в случае туристических поездок) и в загранучреждения Беларуси по телефонам экстренной связи:

Польша: +48 694 459 554;

Литва: +370 699 59 434;

Латвия: +371 6 732 53 21;

Украина: +38 050 406 23 30;

Эстония: +372 580 14 707;

Россия: + 7 495 777 66 44;

Швеция, Норвегия: +4 673 388 02 32;

Финляндия: +358 46 813 33 38.

Остальным белорусам, которые планировали заграничные поездки, рекомендуется воздержаться от них в данный период. Гражданам, имеющим неотложную необходимость для выезда за рубеж, необходимо получить подробную информацию о характере и сроках действующих ограничений в соответствующих дипломатических представительствах или консульских учреждениях этих стран.