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Из Варшавы планируют пустить дополнительные автобусы до Бреста и Гродно

17.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Из Варшавы планируют пустить дополнительные автобусы до Бреста и Гродно
Консульский отдел посольства Беларуси в Польше прорабатывает возможность организации дополнительных автобусов из Варшавы до Бреста и Гродно. Об этом говорится на официальной странице МИД в Facebook.

Рейсы с 18 по 24 марта планирует пустить фирма Teambus Travel. Они будут выполнятся, если соберется достаточное количество желающих, отметили в министерстве.

Чтобы попасть на эти рейсы, необходимо направить свои данные (имя и фамилию в латинском написании согласно паспорту, контактный номер телефона) с указанием конечного пункта следования «Брест» или «Гродно» на электронный адрес консульского отдела poland.consul@mfa.gov.by с пометкой в теме «Выезд в Беларусь».

Предполагаемое время отправления из Варшавы — 12.00. Автобусы будут отправляться от Дворца культуры и науки.

МИД советует белорусам, оказавшимся на территории иностранных государств, которые ввели ограничительные меры, приостановили авиа- железнодорожное и/или автомобильное сообщение, обращаться за содействием в поиске альтернативных вариантов возвращения домой к представителям туркомпаний (в случае туристических поездок) и в загранучреждения Беларуси по телефонам экстренной связи:

  • Польша: +48 694 459 554;
  • Литва: +370 699 59 434;
  • Латвия: +371 6 732 53 21;
  • Украина: +38 050 406 23 30;
  • Эстония: +372 580 14 707;
  • Россия: + 7 495 777 66 44;
  • Швеция, Норвегия: +4 673 388 02 32;
  • Финляндия: +358 46 813 33 38.

Остальным белорусам, которые планировали заграничные поездки, рекомендуется воздержаться от них в данный период. Гражданам, имеющим неотложную необходимость для выезда за рубеж, необходимо получить подробную информацию о характере и сроках действующих ограничений в соответствующих дипломатических представительствах или консульских учреждениях этих стран.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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