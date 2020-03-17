|
Из Варшавы планируют пустить дополнительные автобусы до Бреста и Гродно
17.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Рейсы с 18 по 24 марта планирует пустить фирма Teambus Travel. Они будут выполнятся, если соберется достаточное количество желающих, отметили в министерстве.
Чтобы попасть на эти рейсы, необходимо направить свои данные (имя и фамилию в латинском написании согласно паспорту, контактный номер телефона) с указанием конечного пункта следования «Брест» или «Гродно» на электронный адрес консульского отдела poland.consul@mfa.gov.by с пометкой в теме «Выезд в Беларусь».
Предполагаемое время отправления из Варшавы — 12.00. Автобусы будут отправляться от Дворца культуры и науки.
МИД советует белорусам, оказавшимся на территории иностранных государств, которые ввели ограничительные меры, приостановили авиа- железнодорожное и/или автомобильное сообщение, обращаться за содействием в поиске альтернативных вариантов возвращения домой к представителям туркомпаний (в случае туристических поездок) и в загранучреждения Беларуси по телефонам экстренной связи:
Остальным белорусам, которые планировали заграничные поездки, рекомендуется воздержаться от них в данный период. Гражданам, имеющим неотложную необходимость для выезда за рубеж, необходимо получить подробную информацию о характере и сроках действующих ограничений в соответствующих дипломатических представительствах или консульских учреждениях этих стран.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Консульский отдел посольства Беларуси в Польше прорабатывает возможность организации дополнительных автобусов из Варшавы до Бреста и Гродно. Об этом говорится...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)