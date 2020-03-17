На минских дорогах на разделительных полосах будут высаживать кусты

Источник материала: Tut.by

В Минске в этом году высадят больше многолетников и кустарников, а на разделительных полосах появятся кусты. «Минскзеленстрой» рассказал об этом на пресс-конференции в Национальном пресс-центре.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Проработан вопрос с ГАИ по посадке кустарников на разделительных полосах — там, где это позволяют сети, ширина участков земли, — рассказала представитель «Минскзеленстроя» Елена Акулич. — Весной начнутся посадки кустарников вместо заборов, где это возможно, чтобы наши магистрали радовали глаз.

Раньше сообщалось , что в Минске вместо металлических заборов начнут устанавливать живые изгороди.

В городе планируют высаживать больше многолетников, создавая композиции из них и красиво цветущих кустарников.

— Эта работа уже началась в прошлом году, в каждом районе создали 10 площадок с красиво цветущими кустарниками.

В течение этого года «Минскзеленстрой» планирует высадить 65 тысяч многолетников.

В этом году в столице высадят больше 6 тысяч деревьев, 25 тысяч кустарников и больше 2 миллионов штук летней цветочной рассады. Кроме того, в Минске снова появятся кашпо с растениями — более 16 тысяч. Поскольку в этом году отмечают 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, будут высаживать юбилейные цветники и аллеи.