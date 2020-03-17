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В Минске заведениям рекомендовали расставить столики подальше друг от друга и убрать кальяны

17.03.2020 12:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Столичному общепиту необходимо не только установить антисептики в заведениях, но и увеличить расстояние между столами, а также приостановить услуги кальян-сервиса. Соответствующие письма от санитарных врачей будут разосланы во все заведения Минска.

Письмо за 16 марта за подписью главного санитарного врача Советского района опубликовал koko.by. В тексте сказано, что документ рассылается всем заведениям общепита. Меры, которые необходимо принять заведениям: в холлах, туалетах установить дозаторы с антисептиками, увеличить количество влажных уборок, установить информационные стенды.


Фото: koko.by

Кроме этого, в письме есть пункты: ограничить проведение массовых мероприятий, уменьшить количество посадочных мест, чтобы расстояние между столиками было не меньше 1,5 метра, а также приостановить услуги кальян-сервиса.

Главный санитарный врач Советского района Татьяна Хоменок пояснила, что перечисленные меры рекомендованы заведениям, чтобы ограничить контакты между людьми.

В Минздраве подтвердили, что аналогичные требования предъявлены всем объектам города Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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Соответствующие письма будут разосланы во все заведения Минска.
 
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