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В Минске заведениям рекомендовали расставить столики подальше друг от друга и убрать кальяны
17.03.2020 12:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Столичному общепиту необходимо не только установить антисептики в заведениях, но и увеличить расстояние между столами, а также приостановить услуги кальян-сервиса. Соответствующие письма от санитарных врачей будут разосланы во все заведения Минска.
Письмо за 16 марта за подписью главного санитарного врача Советского района опубликовал
Кроме этого, в письме есть пункты: ограничить проведение массовых мероприятий, уменьшить количество посадочных мест, чтобы расстояние между столиками было не меньше 1,5 метра, а также приостановить услуги кальян-сервиса.
Главный санитарный врач Советского района Татьяна Хоменок пояснила, что перечисленные меры рекомендованы заведениям, чтобы ограничить контакты между людьми.
В Минздраве подтвердили, что аналогичные требования предъявлены всем объектам города Минска.
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Соответствующие письма будут разосланы во все заведения Минска.
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