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Минздрав примет дополнительные меры для минимизации рисков завоза вируса

17.03.2020 11:31 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Беларусь выполняет рекомендации ВОЗ и примет дополнительные меры для минимизации риска завоза коронавируса в страну.

Об этом сообщил глава министерств здравоохранения Владимир Караник журналистам 17 марта.

По его словам, ситуация с вирусом контролируется, а рекомендации Всемирной организации здравоохранения Беларусь выполняет, «более чем кто другой». На этот счет ВОЗ подготовила официальное заявление, которое будет обнародовано в СМИ.

Организация пишет, что полностью поддерживает усилия Беларуси и считает их наиболее эффективными, в то время как закрытие границ не является эффективной мерой.

«ВОЗ пишет, что полностью поддерживает наши усилия и считает их наиболее эффективными, что закрытие границ не является эффективной мерой», - отметил Караник.

В стране ситуация с коронавирусом сегодня полностью контролируемая, никакого всплеска заболеваемости нет.

«За прошедшие сутки ни одного нового случая не было зафиксировано, и часть пациентов дополнительно готовится к выписке, так как у них получены первые отрицательные тесты», - уточнил глава Минздрава.

Также обсуждается введение дополнительных мер, направленных на недопущение завоза вируса.

 
 
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Беларусь выполняет рекомендации ВОЗ и примет дополнительные меры для минимизации риска завоза коронавируса в страну. Об этом сообщил глава министерств...
 
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