Здоровье человека зависит:
- на 50% от образа жизни;
- на 20% от наследственности;
- на 20% от окружающей среды;
- на 10% от развития системы здравоохранения.
Мы не можем изменить свой возраст, пол, генетические особенности, но изменить свой образ жизни может каждый. Формирование здорового образа жизни с раннего детства является фундаментом хорошего здоровья.
Механизмом продвижения здорового образа жизни на территории Борисовского района является Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы в Борисовском районе».
Борисовский райисполком утвердил комплексный план по реализации основных мероприятий на территории Борисовского района в рамках «БОРИСОВ - ЗДОРОВЫЙ ГОРОД» на 2019-2020 годы.
«Борисов – здоровый город» – мотивационная площадка, стратегией которой является здоровье человека. Для нас важно, чтобы физическая культура, правильное питание и душевное здоровье стали нормой каждого человека с детства. Несомненным является тот факт, что подход к решению проблем здоровья городского населения должен быть комплексным. Он требует сотрудничества между всеми организациями и жителями города!
Для информирования населения о продвижении данного проекта созданы страницы в социальной сети «В контакте», «Instagram», «Одноклассники» – «Борисов – здоровый город» (аккаунт страницы). Страницы постоянно обновляются новыми материалами по вопросам профилактики вредных привычек, размещается информация, которая повышает грамотность населения по вопросам формирования здорового образа жизни. Также в рамках проекта «Борисов – здоровый город» на сайтах ГУ «Борисовский зональный ЦГиЭ», газеты «Адзiнства» и других интернет-ресурсах региона освещаются мероприятия, которые проходят в нашем городе.
Уважаемые жители города Борисова!
Активно поддерживайте идею разработанного проекта «Борисов – здоровый город» – учитесь быть здоровыми!
Профилактические меры, направленные на предупреждение заболеваний и соблюдение здорового образа жизни гарантируют снижение риска возникновения заболеваний.
Соблюдайте здоровый образ жизни, просвещайтесь, активно учувствуйте в акциях нашего города, привлекайте свои семьи! Родители являются позитивным примером для своих детей. Учителя и ученики открывают большие возможности образования. Пожилые люди востребованы семьей и обществом. Молодые – готовы принять вызов будущего.
Отдел общественного здоровья ГУ «Борисовский зональный ЦГиЭ»