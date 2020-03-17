Источник материала: Единство

Здоровье человека зависит:

- на 50% от образа жизни;

- на 20% от наследственности;

- на 20% от окружающей среды;

- на 10% от развития системы здравоохранения.

Мы не можем изменить свой возраст, пол, генетические особенности, но изменить свой образ жизни может каждый. Формирование здорового образа жизни с раннего детства является фундаментом хорошего здоровья.

Механизмом продвижения здорового образа жизни на территории Борисовского района является Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы в Борисовском районе».

Борисовский райисполком утвердил комплексный план по реализации основных мероприятий на территории Борисовского района в рамках «БОРИСОВ - ЗДОРОВЫЙ ГОРОД» на 2019-2020 годы.

«Борисов – здоровый город» – мотивационная площадка, стратегией которой является здоровье человека. Для нас важно, чтобы физическая культура, правильное питание и душевное здоровье стали нормой каждого человека с детства. Несомненным является тот факт, что подход к решению проблем здоровья городского населения должен быть комплексным. Он требует сотрудничества между всеми организациями и жителями города!

Для информирования населения о продвижении данного проекта созданы страницы в социальной сети «В контакте», «Instagram», «Одноклассники» – «Борисов – здоровый город» (аккаунт страницы). Страницы постоянно обновляются новыми материалами по вопросам профилактики вредных привычек, размещается информация, которая повышает грамотность населения по вопросам формирования здорового образа жизни. Также в рамках проекта «Борисов – здоровый город» на сайтах ГУ «Борисовский зональный ЦГиЭ», газеты «Адзiнства» и других интернет-ресурсах региона освещаются мероприятия, которые проходят в нашем городе.

Уважаемые жители города Борисова!

Активно поддерживайте идею разработанного проекта «Борисов – здоровый город» – учитесь быть здоровыми!

Профилактические меры, направленные на предупреждение заболеваний и соблюдение здорового образа жизни гарантируют снижение риска возникновения заболеваний.

Соблюдайте здоровый образ жизни, просвещайтесь, активно учувствуйте в акциях нашего города, привлекайте свои семьи! Родители являются позитивным примером для своих детей. Учителя и ученики открывают большие возможности образования. Пожилые люди востребованы семьей и обществом. Молодые – готовы принять вызов будущего.

Отдел общественного здоровья ГУ «Борисовский зональный ЦГиЭ»