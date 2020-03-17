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Как зарплата «в конверте» может испортить жизнь работнику

17.03.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Как зарплата «в конверте» может испортить жизнь работнику

То, что сегодня кажется выгодой, завтра может обернуться убытком. В коммерческих структурах по-прежнему довольно часто выплачивается так называемая зарплата «в конвертах». При этом фактически выплаченные работникам суммы часто в несколько раз выше тех, которые отражены в бухучете и отчетности. И этот факт работников не настораживает, так как им предоставляется возможность сэкономить на налоге с доходов физических лиц.
Это серьезная проблема не только для экономики страны, но и для каждого гражданина, получающего подобные «барыши».
Деньги, полученные «в конвертах» довольно проблематично использовать для приобретения жилья, автомобиля, валюты, оплаты за обучение детей и прочие крупные расходы. Ведь подобные операции находятся под контролем налоговых органов, где вы должны будете подтвердить свои расходы наличием легальных источников. Кстати, срок, по истечении которого налоговые инспекции не имели бы права взыскать неуплаченные суммы подоходного налога законодательством не ограничен. А также декларацию от вас могут потребовать также органы Комитета госконтроля, внутренних дел, госбезопасности, прокуратуры. В последнее время популярны банковские кредиты на строительство жилья или приобретение жилья. Подтвердить свою состоятельность по части возврата полученного кредита можно лишь официальной заработной платой, а липовые справки чреваты серьезными последствиями.
В пользу легализации доходов приведем некоторые аргументы, связанные с социальной защищенностью работников, выплатой им в будущем пенсий и т.п.
Получение заработной платы «в конверте» или неуплата работодателем страховых взносов приведет впоследствии к исчислению пенсии в меньшем размере. Далеко не каждый житель нашей страны, соглашаясь на теневые деньги, видит обратную сторону медали. А по выходе на пенсию будет ужасаться тому, насколько она мала. Ведь при оформлении пенсии у работников возникнут сложности:
— не будут учтены в стаж работы те периоды трудовой деятельности, в течение которых не производилась уплата страховых взносов в соответствии с законодательством о социальном страховании;
— при исчислении размера пенсии будут учтены только те суммы заработка, из которых уплачены страховые взносы, т.е. размер пенсии будет намного ниже, нежели бы он был исчислен из всей суммы заработанных средств. И теоретически у работника останется только право в судебном порядке взыскать ущерб с недобросовестного работодателя;
То, что граждане получают неофициально, не отразится и на размере социальных выплат: в случае возникновения проблем со здоровьем, работник не получит оплату больничного листа, либо получит только из расчета официальной фактической заработной платы.
Таким образом, от получения зарплаты «в конверте» в проигрыше остается не только бюджет, но и в первую очередь сам работник. Будущее каждого работника, прежде всего, в его собственных руках: или получать официальную зарплату с удержание налога с физических лиц и взносов в Фонд социальной защиты населения, или соглашаться с предложенными условиями получения заработной платы «в конверте» и оставаться социально незащищенными, лишая себя права получать достойную пенсию, другие социальные выплаты.
Соглашаясь на выплату заработной платы в «конвертах», работник прежде всего наполняет карман своего нанимателя.
Нередки случаи, когда граждане сами обращаются в налоговые органы по поводу легализации полученных ими доходов. Тут он обнаруживает, что пенсию исчисляют ему лишь с тех сумм, за которые он расписывался в ведомости, а прочие крупные выплаты не в счет. Ведь, если наниматель не уплачивал страховые взносы, то время работы в стаж не засчитывается, а заставить нанимателя заплатить взносы может только Комитет госконтроля, суд, налоговая инспекция, инспекцию по труду и соцзащиты, Фонд соцзащиты. В Фонд социальной защиты в основном идут люди предпенсионного или пенсионного возраста.
А тем, кто все же получает зарплату «в конверте», стоит задуматься, а что будет завтра?

Начальник Кореличского районного сектора
Гродненского облуправления Фонда
социальной защиты населения Инна Хорошко

 
Теги: Курсы валют
 
 
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То, что сегодня кажется выгодой, завтра может обернуться убытком. В коммерческих структурах по-прежнему довольно часто выплачивается так называемая зарплата «в
 
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