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Неделя против буллинга!

17.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Был организован ряд мероприятий для информирования школьников, их родителей, учителей о понятиях «буллинг», «травля», «издевательства» и выработки неравнодушия к данной проблеме.

Ребята старших классов принимали участие в конкурсе хэштегов и интернет-листовок: придумывали оригинальные слоганы борьбы с буллингом и создавали плакаты в компьютерных программах. Для всех учащихся школы проходили тренинги от педагогов-психологов, направленные на предотвращение школьной травли среди учащихся, запугиваний и агрессии. Ведь предотвратить проблему всегда проще, чем подавить ее.

Также в рамках антибуллинговой недели был запущен фотофлешмоб «БудьОтличным». Ребята присылали фото, где они показывали свои отличия от остальных. Ведь любые индивидуальные характеристики могут послужить поводом для травли — рост, цвет волос, веснушки, одежда, хобби, манера говорить, слишком хорошие или слишком плохие оценки — буквально что угодно. Мы предложили участникам пересмотреть отношение к собственным отличиям и отличиям других, донести важную идею о том, что отличия не должны быть предлогом для конфликтов и буллинга — ведь именно они делают всех нас уникальными и особенными. Каждый мог своим примером вдохновить остальных отличаться и позволять отличаться другим. Наш фото-челлендж призывал не стесняться своих особенностей, не бояться своей непохожести, а гордиться этими отличиями и ценить их.

 Спасибо всем неравнодушным ребятам и их педагогам за активное участие! Быть отличным – ОТЛИЧНО!

Евгения ПОКРОВСКАЯ

 
 
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Последние дни зимы в средней школе №24 г. Борисова были ознаменованы не только чудесным праздником Масленицей, но и неделей противодействия буллинга в школе.
 
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