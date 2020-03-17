Неделя против буллинга!

Источник материала: Единство

Был организован ряд мероприятий для информирования школьников, их родителей, учителей о понятиях «буллинг», «травля», «издевательства» и выработки неравнодушия к данной проблеме.

Ребята старших классов принимали участие в конкурсе хэштегов и интернет-листовок: придумывали оригинальные слоганы борьбы с буллингом и создавали плакаты в компьютерных программах. Для всех учащихся школы проходили тренинги от педагогов-психологов, направленные на предотвращение школьной травли среди учащихся, запугиваний и агрессии. Ведь предотвратить проблему всегда проще, чем подавить ее.

Также в рамках антибуллинговой недели был запущен фотофлешмоб «БудьОтличным». Ребята присылали фото, где они показывали свои отличия от остальных. Ведь любые индивидуальные характеристики могут послужить поводом для травли — рост, цвет волос, веснушки, одежда, хобби, манера говорить, слишком хорошие или слишком плохие оценки — буквально что угодно. Мы предложили участникам пересмотреть отношение к собственным отличиям и отличиям других, донести важную идею о том, что отличия не должны быть предлогом для конфликтов и буллинга — ведь именно они делают всех нас уникальными и особенными. Каждый мог своим примером вдохновить остальных отличаться и позволять отличаться другим. Наш фото-челлендж призывал не стесняться своих особенностей, не бояться своей непохожести, а гордиться этими отличиями и ценить их.

Спасибо всем неравнодушным ребятам и их педагогам за активное участие! Быть отличным – ОТЛИЧНО!

Евгения ПОКРОВСКАЯ