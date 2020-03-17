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«Я бы успела, если бы самолет не задержался». Белорусы о том, как застряли за границей

17.03.2020 11:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Границы закрыли все страны-соседки Беларуси Из-за этой ситуации некоторые белорусы, которые находятся за границей, не могут вернуться на родину. О том, что с ними случилось, они рассказали TUT.BY.

«Застряла» в Испании: «В Варшаву мы должны были прилететь 14 марта в 23.30, но самолет задержался на час»


Фото: Reuters

Короткий отпуск минчанка Анна решила провести в Барселоне. На отдых у нее было всего четыре дня. Ночью 14 марта она планировала вернуться в Польшу, а оттуда в Беларусь.

— Я купила билет на рейс Ryanair. Планировалось, что в Варшаву он прилетит 14 марта в 23.30, и я спокойно пройду границу, — рассказывает девушка. — Но по непонятным причинам вылет почти на час задержали. Соответственно, время прилета сдвинулось, и самолет должен был прибыть уже 00.30 15 марта.

В итоге, когда на выходе из гейта у Анны еще раз проверили билет, ей сообщили, что взять ее на борт не могут. Она, пояснили, не является гражданкой Польши, а значит, по прилету ее не пустят в страну.

— Улететь не смогли я и еще один парень-испанец, — описывает ситуацию девушка. — Единственное, что нам посоветовали: написать жалобу в авиакомпанию и попросить вернуть деньги. Я пошла в кассу, мне дали бумагу, где было сказано, что мое обращение будут рассматривать семь дней.

Ситуацию усложняло и то, что на карточке у Анны оставалось всего 130 рублей. Как раз та сумма, за которую она рассчитывала купить билет из Варшавы до Минска.

— Я позвонила в посольство, там посоветовали обратиться к родственникам и попросить купить мне билет, — передает тут беседу белоруска. — Есть у моих родственников такая возможность или нет, никого не интересовало.

Анна запаниковала — одна в чужой стране и почти без денег, потом стала действовать. Через букинг нашла самый дешевый хостел и поехала туда.

— Еще в аэропорту я посмотрела, есть ли лоукосты из Барселоны в Литву, которая пока открыта. Но ничего не нашлось, — говорит девушка. — Хотя после такого, что случилось, покупать билеты на рейсы с пересадками страшно. Мало ли как за день может поменяться ситуация.

В расписании прямых самолетов до Минска ближайший оказался только в среду. Билет на этот рейс «Белавиа» стоит 460 рублей.

— Я не знала, как быть и написала о своей проблеме в инстаграм, — возвращается к тем событиям девушка. — Друзья решили меня поддержать и собрали мне деньги на билет, поэтому в среду я уже должна быть дома.

— А как во время коронавируса вы в принципе решились на путешествие?

— Мне очень нравится Испания, и каждый свой отпуск я езжу в какой-нибудь из ее регионов, — объясняет девушка. — Когда я вылетала, никто не говорил о возможном закрытии границ. Да и я бы успела, если бы самолет не задержался.

В воскресенье в Испании ввели ограничения на передвижения. До среды Анна будет сидеть в хостеле.

— Что касается коронавируса, то я не паникую, — спокойно объясняет девушка. — Я работаю на скорой и подумала, что на смене я не меньше контактирую с вирусными больными, чем могла бы встретить здесь.

«Застряли» в Чехии: «Температуры ни у кого не было, но автобус все равно развернули»


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Рафгана Гусейнова родом из Азербайджана, но является гражданкой Беларуси. С мужем они живут в Ганцевичах, но в мае 2019-го уехали работать в Прагу. Дважды с того момента они уже возвращались домой.

— Мы соскучились по дому и решили, что весной снова поедем в Беларусь, — рассказывает Рафгана. —  Сын заранее купил нам билеты на автобус на 15 марта. В Минск мы должны были ехать через Польшу. Выезжали в 9 утра.

Узнав из новостей, что с 15 марта Польша закрывает границы для иностранцев, Рафгана заволновалась. Но, говорит, 14 марта сыну перезвонили из компании перевозчика, сказали, что поездка состоится.

— Когда утром мы приехали на вокзал, на шестом перроне, откуда отправлялся наш автобус, стояли люди с чемоданами и водители, — вспоминает собеседница. — Водители сказали, что автобус припаркован чуть дальше. Мы прошли, куда они показали, и сели в салон.

— Почему вы решили ехать?

— Потому что очень хотим домой, — отвечает собеседница.

Всего, говорит женщина, в салоне было 9−10 белорусов и россиянка. Еще часть пассажиров должна была сесть в Польше.

— Когда приехали на границу с Польшей, в автобус зашли люди в резиновых костюмах. Они измерили нам всем температуру, мы заполнили анкеты, где написали наши адреса, — описывает ситуацию собеседница. — Температуры ни у кого не было, но автобус все равно развернули.

Рафгана с мужем и другими пассажирами вернулись назад в Прагу. В городе у женщины живет брат, у него они остановились. Белоруска надеется, что деньги за билеты — это 250 рублей на двоих, им вернут.

— Мы очень хотим домой в Беларусь, — не скрывает собеседница. — Представьте, какой у нас шок, мы думали, что 15-го уже будем дома, но снова оказались в Чехии. Сколько продлится эта ситуация, непонятно. Дети предлагают купить нам билеты на самолет, я говорю, что нужно попробовать вернуть деньги за автобус. Все-таки деньги для моих детей с неба не падают.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Из-за того, что страны-соседки Белаурси закрыли или закрывают границы, некоторые белорусы не могут вернуться на родину. О том, что с ними случилось, они рассказали...
 
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