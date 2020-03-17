«Случаются даже любовные треугольники». Истории людей, которые работают в доме престарелых

Источник материала: Tut.by

Многие думают, что обращаться за помощью в уходе за пожилыми людьми — это стыдно и неправильно. Но что делать, если вы не можете себе позволить постоянно быть рядом с родителями, бабушками или дедушками, а оставлять их одних иногда просто опасно? Мы пригласили тех, кто работает в доме престарелых. Узнали, с какими стереотипами о своей работе сталкиваются, почему и как к ним попадают бабушки и дедушки, чем они занимаются в течение дня и находят ли там свою любовь.

Выражаем благодарность за помощь в съемках домам престарелых «Долголетие» и «Домашний уют» .