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«Случаются даже любовные треугольники». Истории людей, которые работают в доме престарелых

17.03.2020 16:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Многие думают, что обращаться за помощью в уходе за пожилыми людьми — это стыдно и неправильно. Но что делать, если вы не можете себе позволить постоянно быть рядом с родителями, бабушками или дедушками, а оставлять их одних иногда просто опасно? Мы пригласили тех, кто работает в доме престарелых. Узнали, с какими стереотипами о своей работе сталкиваются, почему и как к ним попадают бабушки и дедушки, чем они занимаются в течение дня и находят ли там свою любовь.

Выражаем благодарность за помощь в съемках домам престарелых «Долголетие» и «Домашний уют».

 
 
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Узнали, с какими стереотипами о своей работе сталкиваются, как к ним попадают бабушки и дедушки и чем они занимаются в течение дня.
 
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