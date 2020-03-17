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В Гродно осудили девушку, которая «заминировала» ночной клуб, обидевшись, что ее туда не пустили
17.03.2020 16:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно осудили девушку, которая в декабре прошлого года позвонила в милицию и сообщила о минировании ночного клуба,
В милицию девушка позвонила рано утром и рассказала, что один из гродненских ночных клубов заминирован. Было эвакуировано около 70 человек. Милиция установила личность звонившей девушки и задержала. Ею оказалась 25-летняя жительница Гродно. Девушка была пьяна. Поводом для звонка стала обида девушки на то, что ее не пустили в клуб.
Обвиняемая признала свою вину в полном объеме. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на год с отсрочкой приговора на год. Кроме этого, девушка должна будет выплатить компенсацию в 810 рублей.
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Тогда в клуб прибыли экстренные службы, около 70 человек были эвакуированы.
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