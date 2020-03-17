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Акция «Демонстрируем свой бизнес»

17.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Предприятие является ведущим производителем специй и приправ на территории Республики Беларусь.

Учащимся провели экскурсию по цеху, показали, как делают приправы, рассказали о технологии производства на данном предприятии.

Особенно приятно понимать, что некоторые учащиеся целью данной поездки для себя ставили поиск ответов на вопросы «как организовать работу предприятия?», «каково быть экономистом на предприятии?».

Учащаяся группы Э-263 Ксения Минина отметила: «Могу сказать, что я не только узнала ответы на эти вопросы, но и поняла, что молодежь зря так брезгливо относится к заводам. Мне, как будущему экономисту, понравился рабочий процесс, я думаю, что рассчитывать прибыль будет еще интереснее…».

И именно такой посыл – результат участия в экскурсиях – и хочется получать от наших учащихся.

Эмилия ШИШПОРОНОК, преподаватель филиала БНТУ «Борисовский государственный политехнический колледж»

 
 
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