Дарья Лукашенко сыграла Зинаиду Корж в проекте белорусского телевидения

Источник материала: Tut.by

Накануне 75-летия победы на телеканале «Беларусь 1» вновь стали повторять ролики из телепроекта Белтелерадиокомпании «Беларусь помнит». В одном из них снялась внучка президента Дарья Лукашенко.





Проект «Беларусь помнит», напомним, был снят к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Дарья Лукашенко снималась в ролике, посвященном Зинаиде Корж, — сыграла главную героиню.

«Пройти войну с десятками раненых на плечах. Потерявшись с семьей на железнодорожной станции во время эвакуации, 14-летняя девочка Зина Корж стала ангелом-хранителем для солдат Красной армии — ее взяли медсестрой в один из полков. Сила духа хрупкой девочки оказалась прочнее брони немецких танков. Сестра милосердия на своих хрупких плечах вынесла с поля боя десятки раненых солдат, отбила атаку фашистов, бросив в немецкий танк бутылку с зажигательной смесью», — говорится в презентации ролика на сайте Белтелерадиокомпании.

Сообщается, что все детали, показанные на экране, воссоздавали по воспоминаниям дочери Зинаиды Корж — Ольги.



Дарья и Анастасия Лукашенко с мамой. Фото: СТВ

Дарья Лукашенко — внучка белорусского президента, дочь его среднего сына — Дмитрия. Дарья учится в школе, серьезно занимается музыкой. Фортепианный дуэт Анастасии и Дарьи Лукашенко не раз уже побеждал в музыкальных конкурсах.