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БелЖД пока не отменяет поезда в Россию, но расписание могут пересмотреть
17.03.2020 18:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
БелЖД рассказала, как будут курсировать поезда в связи с тем, что Россия
Международные пассажирские поезда, курсирующие в сообщении Беларусь — Россия, в период с 17 марта до 00.00 19 марта будут следовать в полном объеме по действующему графику, в том числе поезда Минск — Москва, Брест — Москва, Гродно — Москва и др.
При этом БелЖД напоминает, что начиная с 00.00 18 марта до 1 мая в
Из России в Беларусь пассажиры могут следовать международными поездами без всяких ограничений.
Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Об изменениях в графике движения международных пассажирских поездов в сообщении Беларусь — Россия после 00.00 19 марта и порядке возврата проездных документов будет сообщено дополнительно.
Также с 00.00 18 марта изменится маршрут следования поездов, курсирующих в приграничном сообщении с РФ.
Неиспользованные билеты на эти поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Сроки возврата не ограничены.
С 17 марта несколько автобусных маршрутов в Россию
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БелЖД рассказала, как будут курсировать поезда в связи с тем, что Россия закрывает с 18 марта границу с нашей страной.
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