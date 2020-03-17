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БелЖД пока не отменяет поезда в Россию, но расписание могут пересмотреть

17.03.2020 18:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

БелЖД рассказала, как будут курсировать поезда в связи с тем, что Россия закрывает с 18 марта границу с нашей страной.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Международные пассажирские поезда, курсирующие в сообщении Беларусь — Россия, в период с 17 марта до 00.00 19 марта будут следовать в полном объеме по действующему графику, в том числе поезда Минск — Москва, Брест — Москва, Гродно — Москва и др.

При этом БелЖД напоминает, что начиная с 00.00 18 марта до 1 мая в Россию ограничен въезд иностранцев, в том числе граждан Беларуси. Все, кто решит отложить поездку 17−19 марта, могут вернуть проездные документы — в билетных кассах Белорусской железной дороги без взимания дополнительных плат и сборов. Деньги вернут в полном объеме на основании билетов. Полный возврат платежей по электронным проездным документам будет осуществляться только в билетных кассах Белорусской железной дороги.

Из России в Беларусь пассажиры могут следовать международными поездами без всяких ограничений.

Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Об изменениях в графике движения международных пассажирских поездов в сообщении Беларусь — Россия после 00.00 19 марта и порядке возврата проездных документов будет сообщено дополнительно.

Также с 00.00 18 марта изменится маршрут следования поездов, курсирующих в приграничном сообщении с РФ.

  • Поезда № 6641/6644, № 6643/6646 Витебск — Рудня — Витебск будут курсировать в сообщении Витебск — Заольша — Витебск.
  • Поезда № 6184/6183, № 6186/6185 Орша — Красное — Орша будут следовать по маршруту Орша — Осиновка — Орша.
  • Поезда № 6545/6546 Кричев — Сураж — Кричев будут курсировать в сообщении Кричев — Белынковичи — Кричев.

Неиспользованные билеты на эти поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Сроки возврата не ограничены.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте www.rw.by, а также в железнодорожных кассах и по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105 (для жителей Беларуси), а также +375 222 39 25 47 (для пассажиров, находящихся за пределами Республики Беларусь).

С 17 марта несколько автобусных маршрутов в Россию закрывает «Минсктранс». Также «Белавиа» приостанавливает полеты в некоторые города России до 1 мая. Москва пока остается.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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БелЖД рассказала, как будут курсировать поезда в связи с тем, что Россия закрывает с 18 марта границу с нашей страной.
 
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