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Санитарно-противоэпидемические мероприятия вводятся в отделениях «Белпочты»
18.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Посетителям отделений почтовой связи рекомендуется находиться по одному человеку у каждого операционного окна и соблюдать дистанцию около 1,5-2 метров во время ожидания обслуживания.
В «Белпочте» добавили, что отправления EMS и регистрируемые отправления, для которых обычно требуется подпись адресата, будут доставляться через почтовые или абонентские ящики, почтоматы, без расписки получателя, а роспись о вручении будет проставляться почтальоном с указанием номера удостоверения личности получателя.
– Отделения почтовой связи работают в обычном режиме, – подчеркнули в РУП «Белпочта».
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> РУП «Белпочта» вводит санитарно-противоэпидемические мероприятия в объектах почтовой связи, рекомендуемые Министерством здравоохранения Республики...
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