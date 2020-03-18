Санитарно-противоэпидемические мероприятия вводятся в отделениях «Белпочты»

Источник материала: Полесская правда



РУП «Белпочта» вводит санитарно-противоэпидемические мероприятия в объектах почтовой связи, рекомендуемые Министерством здравоохранения Республики Беларусь:

установлены дозаторы с антисептическими средствами и жидким мылом для обработки рук на рабочих местах для сотрудников и в местах общего пользования;

проводится уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств;

минимизирован близкий контакт с лицами, у которых имеются признаки респираторной инфекции.

Посетителям отделений почтовой связи рекомендуется находиться по одному человеку у каждого операционного окна и соблюдать дистанцию около 1,5-2 метров во время ожидания обслуживания.

В «Белпочте» добавили, что отправления EMS и регистрируемые отправления, для которых обычно требуется подпись адресата, будут доставляться через почтовые или абонентские ящики, почтоматы, без расписки получателя, а роспись о вручении будет проставляться почтальоном с указанием номера удостоверения личности получателя.

– Отделения почтовой связи работают в обычном режиме, – подчеркнули в РУП «Белпочта».