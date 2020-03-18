К 2025 году на электромобили могут пересесть до 100 тысяч белорусов

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Теперь удобный, выгодный в эксплуатации и безвредный для окружающей среды транспорт станет еще доступнее, а к 2022 году, по обновленным прогнозам, и вовсе сравняется в цене с привычными нам автомобилями с двигателями внутреннего сгорания, считает Анатолий Котляров, руководитель Группы перспективного развития новых энергетических технологий ПО «Белоруснефть».

Благодаря отличным техническим характеристикам электротранспорта и принимаемым государством мерам, можно предположить, что уже к 2025 году на электромобили смогут пересесть до 100 тысяч водителей. Для будущих электромобилистов к 2022 году будет запущено около 640 зарядных станций. С 2020 года устанавливаются в основном быстрые станции, на которых можно пополнить запас хода на 35 километров всего за 7 минут – такого заряда хватит на несколько поездок по городу. Будут создаваться и пулы быстрых ЭЗС на 6 станций мощностью 50 кВт. Кроме этого, к 2024 году в планах развитие сети супербыстрых электрозаправок. Они будут рассчитаны на современные электромобили с большой емкостью аккумуляторов, которые можно зарядить за 10-12 минут на 345 километров пробега. Эксперт отметил, что соответствующая инфраструктура для электротранспорта на дорогах в нашей стране продолжает стремительно развиваться. Очевидно, что в этой сфере будет работать не одна сеть – развитие конкуренции неизбежно, что будет положительно влиять на разнообразие и качество услуг.