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«Билеты аннулировали, из аэропорта выгнали». 23 белоруса, которые летели через Москву, застряли на Гоа
18.03.2020 10:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в 7.00 группа белорусских туристов должна была вылететь из индийского аэропорта Даболим в аэропорт Внуково в Москве. Перед вылетом белорусам аннулировали билеты, самолет улетел без них. Причина — с 18 марта Россия закрыла границу с нашей страной.
— В 3 часа ночи мы приехали в аэропорт Даболим и на стойке регистрации узнали: наши билеты аннулированы. Нам сказали: «Ваших имен и фамилий среди пассажиров нет». Самолет авиакомпании «Россия» улетел без нас, — рассказывает TUT.BY Галей, который 14 дней отдыхал на ГОА, а сегодня должен был вылететь домой.
Мы общаемся с молодым человеком в полдень по индийскому времени, в этот момент он и еще 22 белоруса находятся возле аэропорта.
— Нас выгнала на улицу вооруженная охрана, это военный аэропорт, — уточняет Галей. Среди застрявших в штате Гоа белорусов — двухлетний ребенок и пожилая женщина. Туристы, которые до момента ЧП были между собой не знакомы, стараются держаться вместе.
— Я покупал билеты на отдых через представительство в Беларуси российского туроператора «Библио глобус». В стоимость путевки был включен перелет из Москвы на Гоа, проживание, трансфер и обратный рейс из Гоа до Москвы, — говорит Галей. — Еще в аэропорту представители турфирмы стали спрашивать, есть ли у нас обратный билет из Москвы в Беларусь. У кого-то он был на руках, у кого-то нет, но не пустили на борт всех. Все потому, что с сегодняшнего дня Россия
С подругой Светланой, которая застряла в Индии, у Виктории связь прервалась вчера.
— Мы обсуждали, как будем забирать ее из Москвы, раз границу закрыли. Она должна была прилететь во Внуково после трехнедельного отпуска. Теперь связи со Светкой нет, она, видимо, выбросила местную сим-карту, думала, что улетит домой, — добавляет Виктория.
— Завтра и послезавтра последние рейсы с Гоа в Москву, среди пассажиров есть белорусы. Видимо, они, как и мы, не смогут вылететь, — говорит Галей.
По последним данным, транзитом россияне
— Информация по транзитному вылету через Москву уточняется. Будет сообщено дополнительно, — прокомментировала пресс-служба Министерства спорта и туризма.
TUT.BY будет следить за развитием ситуации.
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«Билеты аннулировали, из аэропорта выгнали». 23 белоруса, которые летели через Москву, застряли на Гоа
Сегодня в 7.00 группа белорусских туристов должна была вылететь из индийского аэропорта Даболим в Москву. Как рассказал TUT.BY Галей, перед вылетом белорусам...
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