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Мужчину, который угнал машину в Бресте, выстрелами остановили на границе Минской и Витебской областей
18.03.2020 10:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
18 марта в милицию Бреста позвонил местный житель и рассказал, что из двора дома кто-то похитил его Volkswagen Transporter. Вскоре сыщики выяснили, что похищенный автомобиль уже в столице. Что было дальше,
В работу по розыску желтого фургона и задержанию водителя включились столичные оперативники. В тот момент желтый Transporter ехал по Логойскому району по трассе М3 в направлении Витебской области.
Милиционеры начали преследование. Водитель требованиям об остановке не подчинялся. После неоднократных предупреждений о применении оружия последовали несколько предупредительных выстрелов в воздух, затем — по автомобилю. Когда Volkswagen остановился, водитель попытался скрыться в лесу, но его догнали.
Задержанный оказался ранее судимым 50-летним жителем Витебской области. По предварительной информации, автомобиль был похищен с неохраняемой стоянки на Партизанском проспекте в Бресте.
Мужчина в ИВС. Возбуждено уголовное дело.
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Мужчину, который угнал машину в Бресте, выстрелами остановили на границе Минской и Витебской областей
Когда Volkswagen остановился, водитель попытался скрыться в лесу, но его догнали.
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