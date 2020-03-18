Мужчину, который угнал машину в Бресте, выстрелами остановили на границе Минской и Витебской областей

Источник материала: Tut.by

18 марта в милицию Бреста позвонил местный житель и рассказал, что из двора дома кто-то похитил его Volkswagen Transporter. Вскоре сыщики выяснили, что похищенный автомобиль уже в столице. Что было дальше, рассказали в МВД.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В работу по розыску желтого фургона и задержанию водителя включились столичные оперативники. В тот момент желтый Transporter ехал по Логойскому району по трассе М3 в направлении Витебской области.

Милиционеры начали преследование. Водитель требованиям об остановке не подчинялся. После неоднократных предупреждений о применении оружия последовали несколько предупредительных выстрелов в воздух, затем — по автомобилю. Когда Volkswagen остановился, водитель попытался скрыться в лесу, но его догнали.

Задержанный оказался ранее судимым 50-летним жителем Витебской области. По предварительной информации, автомобиль был похищен с неохраняемой стоянки на Партизанском проспекте в Бресте.

Мужчина в ИВС. Возбуждено уголовное дело.