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Сразу в трех торговых центрах в Минске эвакуация - неизвестный сообщил о минировании
18.03.2020 15:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В торговом центре «Галилео» эвакуация. Там работают МЧС и милиция.
По словам очевидцев, в торговом центре в 15.20 объявили об эвакуации. По громкоговорителю сообщили: «Просьба работникам и посетителям покинуть помещение согласно плану эвакуации».
При этом запаха гари или дыма в здании нет. Внутри работает милиция и МЧС. Сообщается также об эвакуации посетителей из ТЦ «Замок» и DiaMondCity.
Пресс-секретарь МВД Беларуси
К торговым центрам выехали правоохранители для обследования территории. Сейчас эвакуиируют посетителей и персонал.
МВД просит граждан с понимаем отнестись к возможным неудобствам.
Напомним, на этой неделе, в понедельник, в ТЦ DiaMondCity уже была эвакуация. Все из-за лжеминеров — тогда подозрительных объектов не нашли,
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По словам очевидцев, в торговом центре в 15.20 объявили об эвакуации. По громкоговорителю сообщили: «Просьба работникам и посетителям покинуть помещение согласно...
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