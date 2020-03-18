ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сразу в трех торговых центрах в Минске эвакуация - неизвестный сообщил о минировании

18.03.2020 15:27 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В торговом центре «Галилео» эвакуация. Там работают МЧС и милиция.

По словам очевидцев, в торговом центре в 15.20 объявили об эвакуации. По громкоговорителю сообщили: «Просьба работникам и посетителям покинуть помещение согласно плану эвакуации».


Фото: @Dobroiiii

При этом запаха гари или дыма в здании нет. Внутри работает милиция и МЧС. Сообщается также об эвакуации посетителей из ТЦ «Замок» и DiaMondCity.

Пресс-секретарь МВД Беларуси объясняет причину: три торговых центра «заминировал» неизвестный. Сообщение об опасности поступило сегодня около 14.40 в оперативно-дежурную службу МВД. В электронном письме указаны три торговых объекта.

К торговым центрам выехали правоохранители для обследования территории. Сейчас эвакуиируют посетителей и персонал.

МВД просит граждан с понимаем отнестись к возможным неудобствам.

Напомним, на этой неделе, в понедельник, в ТЦ DiaMondCity уже была эвакуация. Все из-за лжеминеров — тогда подозрительных объектов не нашли, поясняли в МВД.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам очевидцев, в торговом центре в 15.20 объявили об эвакуации. По громкоговорителю сообщили: «Просьба работникам и посетителям покинуть помещение согласно...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Белавиа» поменяет билеты или вернет деньги пассажирам, которым до 16 апреля ограничен въезд в ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика