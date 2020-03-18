Сразу в трех торговых центрах в Минске эвакуация - неизвестный сообщил о минировании

Источник материала: Tut.by

В торговом центре «Галилео» эвакуация. Там работают МЧС и милиция.

По словам очевидцев, в торговом центре в 15.20 объявили об эвакуации. По громкоговорителю сообщили: «Просьба работникам и посетителям покинуть помещение согласно плану эвакуации».



Фото: @Dobroiiii

При этом запаха гари или дыма в здании нет. Внутри работает милиция и МЧС. Сообщается также об эвакуации посетителей из ТЦ «Замок» и DiaMondCity.

Пресс-секретарь МВД Беларуси объясняет причину: три торговых центра «заминировал» неизвестный. Сообщение об опасности поступило сегодня около 14.40 в оперативно-дежурную службу МВД. В электронном письме указаны три торговых объекта.

К торговым центрам выехали правоохранители для обследования территории. Сейчас эвакуиируют посетителей и персонал.

МВД просит граждан с понимаем отнестись к возможным неудобствам.

Напомним, на этой неделе, в понедельник, в ТЦ DiaMondCity уже была эвакуация. Все из-за лжеминеров — тогда подозрительных объектов не нашли, поясняли в МВД.